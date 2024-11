QuintoAndar aposta em série educacional para atrair proprietários de imóveis

O QuintoAndar tem apostado em conteúdo educacional para fortalecer seu relacionamento com proprietários de imóveis e expandir o catálogo de opções na plataforma. A empresa lançou no YouTube o Imóvel em Pauta, novo quadro do QNotícia, campanha recente em formato de telejornal estrelada pelo jornalista Carlos Tramontina.

Com foco em conteúdo informativo, a série busca desmistificar dúvidas de proprietários e apresentar as soluções da plataforma. Segundo Flávia Mussalem, diretora de marketing da plataforma, a estratégia visa construir confiança junto ao público.

“A jornada imobiliária, especialmente em um fluxo totalmente digital, não é uma experiência comum para muitos proprietários e podem surgir dúvidas ao longo do caminho. É justamente para esclarecer essas questões que a série foi criada”, afirma Mussalem.

Com sete episódios, o Imóvel em Pauta simula um telejornal, com Tramontina apresentando as "boas notícias" que o QuintoAndar oferece aos proprietários, trazendo ainda dicas práticas sobre como precificar e valorizar anúncios, alugar imóveis com mais agilidade e garantir segurança nas transações.

“A proposta é ampliar o conhecimento sobre o mercado imobiliário e apoiar os proprietários nas suas decisões. O conteúdo também reforça a usabilidade da plataforma e destaca benefícios, como pagamento garantido, seguro contra danos, visibilidade e liquidez, atributos relevantes para proporcionar segurança e confiança”, afirma Mussalem.

Canal e formato

A nova fase da campanha QNotícia, que estreou em agosto na TV aberta, Spotify e Pay TV, foi divulgada nas redes sociais da marca, com foco especial no YouTube, que favorece uma maior imersão em conteúdos educacionais.

“O YouTube é amplamente utilizado como canal de busca por conhecimento e dicas, especialmente pelo público com mais de 50 anos, que é o foco desta comunicação. Diante das dúvidas frequentes que recebemos, decidimos levar nossa marca para o canal com o qual os clientes já têm afinidade”, explica a executiva.

A escolha pelo formato de telejornal e pelo apresentador também foi motivada pela familiaridade do público-alvo com esse tipo de conteúdo, além de aproveitar a credibilidade do jornalismo para estabelecer conexão. “Utilizamos esses códigos de confiança em nossa comunicação para alcançar os proprietários e superar barreiras”, complementa.

Todo o desenvolvimento da campanha, desde a criação até a estratégia de mídia, foi realizado internamente pela equipe de marketing do QuintoAndar, que conta com cerca de 70 profissionais.

Ampliação de portfolio

A estratégia de marketing do QuintoAndar tem como objetivo atrair mais proprietários para a plataforma e ampliar a oferta de imóveis, visando atender à crescente demanda dos mais de 10 milhões de acessos mensais. A empresa, fundada há 11 anos, também busca fortalecer a marca como um destino completo para quem procura soluções em moradia, seja para alugar ou comprar imóveis.

"Queremos movimentar o mercado, oferecer mais opções e fechar mais negócios que atendam às necessidades dos nossos clientes", afirma a diretora de marketing. Com a nova campanha, ela espera aumentar o tráfego nas páginas do site voltadas para proprietários que desejam anunciar seus imóveis, com uma meta de crescimento de 50% em relação ao trimestre anterior.

A executiva também projeta um impacto positivo tanto no número de imóveis cadastrados quanto na visibilidade da marca. "O QuintoAndar já registra recordes de contratos fechados, com 12 mil aluguéis e 2 mil transações de compra e venda mensais, e espera que esses números continuem a crescer à medida que a base de proprietários é ampliada", diz.

Empresa fechada, o QuintoAndar não divulga faturamento nem abre o percentual que as vendas já representam nos números da empresa. Mas reforça que, apesar do crescimento, ainda tem uma fatia pequena desse mercado – e que há muito espaço para expansão.