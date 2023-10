EXCLUSIVO: Conhecido pelo aluguel, QuintoAndar tem aumento de 40% no fechamento de vendas

Fundado há pouco mais de 10 anos, o QuintoAndar se tornou o queridinho dos brasileiros que buscam um apartamento para alugar ou querem colocar seu imóvel para locação. A ambição da plataforma, no entanto, é ser uma solução completa para moradia. Os primeiros passos nessa direção começaram em 2020, plena pandemia, com a entrada gradual no mercado de compra e venda – que agora já é a iniciativa mais avançada dentro da empresa depois do negócio principal.

O QuintoAndar teve um aumento de 30% nos anúncios de vendas dos últimos 12 meses, com mais de 20 mil imóveis anunciados por mês dentro da plataforma. Em agosto, um novo recorde, com 1,4 mil contratos de compra e venda fechados – um aumento de 40% contra a média mensal do último ano. Por mês, são 71 mil visitas agendadas.

“Os resultados mostram que este já é um negócio maduro, que passou pela fase de experimentação”, defendeu Arthur Malcon, diretor de operações em compra e venda do QuintoAndar, em entrevista exclusiva para a EXAME.

Empresa fechada, o QuintoAndar não divulga faturamento nem abre o percentual que as vendas já representam nos números da empresa. Mas reforça que, apesar do crescimento, ainda tem uma fatia pequena desse mercado – e que há muito espaço para expansão.

O passo inicial do QuintoAndar no segmento de compra e vendas foi dado em um momento em que o mercado de locação disparava, com os brasileiros buscando imóveis maiores de olho no home office. A expectativa agora, no entanto, é de reaquecimento das vendas, que podem ganhar um impulso adicional com a tendência de queda da taxa de juros, a Selic. Malcon destaca que a plataforma procura não trabalhar pensando nos ciclos: “Mas ter os dois segmentos certamente ajuda, porque são negócios complementares”, disse.

A empresa defende que seu diferencial para crescer é o emprego da tecnologia para facilitar não só a jornada do consumidor final, mas também a do corretor associado. “Entendemos a relevância do parceiro para alcançar o negócio com o cliente. Atrair os melhores corretores garante um serviço de qualidade na ponta para o cliente final”, afirmou Malcon.

Um exemplo está na emissão de contrato de compra e venda (CVV) de forma automatizada, que gera um documento em minutos enquanto a concorrência tradicional pode levar horas para formalizar o CVV. “Para o cliente, é ótimo porque é rápido e seguro. E para o corretor parceiro, fica muito mais barato. Não é preciso correr com advogado”, argumentou.

O QuintoAndar tem investido ainda em um aplicativo para aprimoramento da gestão dos corretores e, desde o início de 2023, aumentou o foco no algoritmo do ‘Preço Certo’, ferramenta proprietária de precificação de imóveis. O recurso compara imóveis similares, com base na geolocalização e características do imóvel, indicando ainda se foram vendidos rapidamente e qual o valor de outras unidades similares. O objetivo é ajudar o proprietário a precificar bem e assim vender mais rápido, aumentando a liquidez do mercado.

Pensando nos próximos passos, a pretensão do QuintoAndar é fortalecer a vertente de compra e venda nas cidades em que já atua, para, na sequência expandir para outros locais do Brasil. Outra ambição, mais a longo prazo, é entrar no mercado primário de compra e venda, que oferece lançamentos além dos imóveis usados.

“O primário representa uma fatia relevante para que nos tornemos uma plataforma completa de moradia”, disse Malcon. “Mas, agora, ainda não é o momento: queremos estar ainda mais consolidados em compra e venda para, então, oferecer algo que possa transformar o mercado imobiliário mais uma vez”.