Com abertura de 200 vagas home office, QuintoAndar também dá oportunidade para trabalhar no exterior

Indo contra a maré do retorno ao trabalho presencial, o QuintoAndar, plataforma imobiliária, anuncia a abertura de mais de 200 vagas remotaspara profissionais de tecnologia nas áreas de engenharia, data science, design e produto.

“Acreditamos no trabalho remoto. Faz parte da nossa cultura e é um dos maiores benefícios que encontramos aqui”, afirmou Deborah Abi-Saber, VP de People do QuintoAndar.

A necessidade por profissionais com essa expertise nasce diante dos novos desafios do negócio. “Queremos sempre melhorar a experiência de compra, aluguel e financiamento de imóveis e sabemos que a tecnologia trará essas soluções”, diz a VP de People.

O home office ficou popular no QuintoAndar durante a pandemia, mesmo estando presente em 6 países e tendo 20 escritórios. Hoje, apenas 6% dos 3.500 funcionários estão no regime presencial todos os dias, o resto do time trabalha de forma híbrida ou totalmente remota, diz Abi-Saber.

“Nós acreditamos em dar autonomia para que as pessoas realizem e performem da melhor forma, por isso vão hoje ao escritório apenas funcionários que precisam estar no local, como facilities e profissionais que cuidam dos equipamentos de TI”, diz a executiva do RH.

Trabalho no exterior e outros benefícios

Pensando no desenvolvimento do funcionário, o QuintoAndar oferece a possibilidade de trabalhar remotamente por três meses em outro país - e segundo Abi-Saber o benefício está tendo demanda.

“Hoje, metade das seis pessoas que me reportam estão em outros países. Isso traz um repertório cultural e de melhores práticas que só adiciona valor para a empresa, como novos idiomas e conexões.”

O QuintoAndar também investe na diversidade, com 25% das vagas voltadas para ações afirmativas e uma meta de ter 45% de mulheres em cargos de liderança (hoje a meta está em 42%, segundo o último relatório). “Começamos com foco na pauta de gênero e pretendemos expandir para outras pautas nos próximos anos”, conta a executiva.

Nessa linha de diversidade, a companhia aprovou a licença-paternidade estendida de 60 dias e a licença-maternidade de seis meses. “É um benefício que os funcionários veem muito valor”, diz a executiva.

A maior preocupação: manter a cultura com a flexibilidade

O impacto do trabalho remoto nos resultados do QuintoAndar tem sido positivo. Com R$ 140 bilhões em ativos sob gestão, mais de 1.800 imóveis vendidos por mês e mais 12 mil contratos de aluguéis fechados todos os meses, a plataforma segue avançando no mercado com funcionários espalhados pelo país – e pelo mundo.

“Em termos de produtividade e resultados, estamos crescendo e nossos números são bons. A preocupação que temos, e que outras empresas de tecnologia também compartilham, é manter a cultura”, afirmou Abi-Saber. Para isso, a empresa promove encontros trimestrais de liderança no escritório para garantir a coesão cultural.

“No final, buscamos e queremos manter no QuintoAndar profissionais que, além de qualificados, estejam dispostos a crescer e realizar o maior desafio da companhia, que é de ajudar as pessoas a amarem o lugar onde moram, assim como amarem o lugar onde trabalham”.