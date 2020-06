Quem vale mais: Google ou Microsoft? Veja marcas mais valiosas em 2020

A pandemia da covid-19 agregou valor ao conjunto das 100 marcas mais valiosas do mundo. Na comparação entre 2019 e 2020, o grupo teve um aumento de 7% com a adição de 277 bilhões de dólares, quase alcançando o valor total de 5 trilhões de dólares.

As informações são do estudo Brandz Global 2020, divulgado pela consultoria Kantar nesta quinta-feira, 30.

As marcas campeãs confirmam a tendência impulsionada pela pandemia. A Amazon sai na dianteira, mantendo sua posição de marca mais valiosa do mundo, com aumento de 32% em seu valor, ultrapassando os 415 bilhões de dólares.

A Apple também segurou seu segundo lugar, posição que já tinha conquistado em 2019, e registrou aumento de 14% em seu valor de marca (totalizando pouco mais de 350 bilhões de dólares).

O topo do ranking, porém, teve uma reviravolta. A Microsoft abocanhou o terceiro lugar, superando o Google, que desceu uma posição. Ambas as marcas tiveram aumento de valor, mas a Microsoft deu um salto de 30%, enquanto o Google andou apenas 5%. Na análise de valores, o empate é quase técnico: enquanto a marca da empresa fundada por Gates vale 326 bilhões de dólares, a marca do buscador mais usado no mundo vale 323 bilhões de dólares.

A lista tem quatro estreias. A mais valiosa das novatas é o TikTok, rede social do momento. Com valor superior a 16 bilhões de dólares, a marca fica à frente de grandes nomes, como Uber e Adidas.

Veja a lista completa: