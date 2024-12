Pubs sem Guinness? Diageo promete garantir fornecimento da cerveja no final do ano

A icônica cerveja irlandesa Guinness sempre foi vista como a bebida preferida de fãs de rugby e frequentadores de pubs.

Nos últimos dois anos, a Guinness explodiu em popularidade especialmente também entre jovens e mulheres.

De julho a outubro, as vendas de cerveja caíram 0,5% no Reino Unido, de acordo com a CGA, empresa de dados para negócios de alimentação e bebidas. No mesmo período, as vendas de cerveja da Diageo, dona da marca, cresceram 23,2%. As vendas de barris de Guinness subiram 20,9%.

Até o final de outubro, a Guinness era a cerveja mais vendida no Reino Unido em 2024, segundo dados da Nielsen divulgadas pela CNN.

De onde vem essa nova popularidade?

Influenciadores nas redes sociais e campanhas de marketing ajudaram a mudar a percepção de que a Guinness é uma bebida apenas para homens mais velhos.

Com a alta repentina na demanda, a Diageo informou a alguns donos de pubs que estabelecerá limites de distribuição para garantir o fornecimento durante as festas de fim de ano.

“Nos últimos meses, vimos uma demanda excepcional pela Guinness no Reino Unido”, disse um porta-voz da Diageo à CNN. “Estamos maximizando o fornecimento e trabalhando com nossos clientes para gerenciar a distribuição da forma mais eficiente possível.”

Numa apresentação de resultados em julho, a CEO da Diageo, Debra Crew, relatou um aumento de 15% nas vendas globais da marca no ano fiscal de 2024.

Crew afirmou que empresa conquistou novos consumidores por meio de campanhas publicitárias como a com o ator Jason Momoa e parcerias com influenciadores para moldar a imagem da marca.

Na Grã-Bretanha, o consumo de Guinness por mulheres cresceu 27% entre os anos fiscais de 2022 e 2023, segundo Crew.

Além disso, a executiva disse que a parceria com a Premier League e o Six Nations Rugby deve continuar impulsionando a demanda.

A popularidade da Guinness também cresceu nos EUA. Segundo dados da Nielsen, ela foi a cerveja importada mais vendida nos EUA nos últimos 12 meses até outubro. Na Europa, a Guinness sem álcool teve o dobro de vendas neste ano.