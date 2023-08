Dia Internacional da Cerveja: 8 curiosidades sobre a bebida mais consumida no mundo

Toda primeira sexta-feira de agosto é comemorado o Dia Internacional da Cerveja, bebida alcoólica mais consumida do planeta. Beber uma cerveja está na tradição de muitas pessoas.

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo. Há indícios de que ela já era produzida desde 6000 a.C. pelas civilizações antigas do Egito, da Mesopotâmia e dos Sumérios. Não era necessariamente feita de trigo ou cevada, mas era fermentada com outros grãos.

Qual a origem do Dia da Cerveja?

A comemoração foi criada por Jesse Avshalomov e Evan Hamilton, dois amigos de San Francisco, na Califórnia (EUA), com o propósito de “unir o mundo para celebrar a cerveja”. A data, que era 5 de agosto, foi alterada pelos criadores em 2013, passado para ser sempre na primeira sexta-feira do mês de agosto, já que este é o dia da semana em que os bares ficam mais cheios.

A bebida chegou no Brasil junto com a família real e a corte portuguesa, em 1808. Dizem que Dom João VI gostava muito de tomar cerveja e não podia ficar sem bebe-la.

Como nesta época Portugal estava sob o domínio da França de Napoleão, também ficou praticamente impossível importar vinho e, ao mesmo tempo a abertura dos portos às nações amigas permitiu que a Inglaterra comercializasse cerveja no Brasil pela primeira vez.

Veja 8 curiosidades sobre a bebida mais consumida no mundo

Guinnes Book "livro dos recordes"

O chamado “livro dos recordes”, The Guiness Book, leva o nome da cerveja irlandesa cuja história teve início em 1975, a “Guiness”. Hugh Beaver era presidente da cervejaria em 1951 e se envolveu numa discussão durante uma caçada na Irlanda sobre qual seria a ave de caça mais veloz da Europa.

Percebendo que não havia livros em que ele pudesse conferir a resposta, Beaver decidiu fazer “Guinness Book of Records” e batizou a publicação com o nome da cerveja.

Oktoberfest (maior festival de cerveja do mundo)

O maior festival de cerveja do mundo é realizado na cidade de Munique, na Alemanha. Mas a festa não começou por causa da bebida, e sim como uma celebração de casamento.

Em 1810, o príncipe Ludwig von Bayern se casou com a princesa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Os dois fizeram uma grande festa em Munique em que ofereceram aos convidados comidas e bebidas típicas do estado da Baviera. e cujo ápice foi uma corrida de cavalos.

Repetida nos anos seguintes, a festa tornou-se tradição e hoje é bem mais conhecida pelos milhões de litros de cerveja que são servidos a cada ano: 6 milhões, em média.

Mito sobre a "Barriga de cerveja"

A bebida é conhecida por proporcionais aos seus consumidores mais fieis a famosa "barriga de cerveja" ou "chopp". Entretanto, estudos comprovam que a cerveja não é a responsável pela gordura localizada na região. Ela apenas interfere no aumento de gordura corporal total.

Cerveja de Banana

No Congo, é produzida de forma artesanal uma cerveja feita a partir de banana, um dos principais produtos que movimentam a economia do país africano.

A água é a base para uma boa cerveja

A água representa praticamente 90% da base da cerveja e é essencial para o sabor da bebida. Tanto que muitas vezes é este o componente que caracteriza tipos de cerveja diferentes.

Na cidade de Pilsen, por exemplo, a água é pobre em sais e apropriada para a elaboração da clara e lupulada cerveja tipo Pilsen. Já a água de Munique já tem uma composição diferente que proporciona a fabricação da cerveja escura do tipo Munique. Cervejarias importantes levam em conta a qualidade e o volume da água na fabricação de cada tipo de cerveja.