Curta ironiza cases fakes no Cannes Lions com 'publicitário preso'

A polêmica envolvendo denúncias de fraudes no Cannes Lions 2025 — o maior festival de criatividade do mundo — virou tema de sátira no novo curta da Zulu Alpha Kilo. Conhecida por seus vídeos que zombam dos clichês da publicidade, a agência canadense lançou um filme em que um diretor de criação é preso por falsificar um case vencedor no festival.

Intitulado 'Catch Me If You Cannes', o curta faz um trocadilho com o filme Prenda-me se For Capaz (Catch Me If You Can, no original) e brinca com o universo das premiações publicitárias.

O vídeo começa em um círculo de terapia em uma prisão, onde criminosos relatam seus delitos: desvio de verba, seitas e golpes de aposentadoria. Até que um novo participante interrompe e diz: “Eu inventei um case de Cannes.”

De óculos e postura tímida, ele se identifica como diretor de criação e admite ter falsificado um videocase vencedor no festival. A confissão provoca risadas e define o tom crítico da produção, que ironiza a fronteira entre criatividade e fraude nas premiações publicitárias.

O curta foi dirigido por Zak Mroueh, fundador da Zulu Alpha Kilo, com os diretores de criação Jonah Flynn e Michael Siegers, e produzido pela Zulubot. A estreia ocorreu nesta quarta-feira, 29, no Agency of the Year, evento promovido pela revista Strategy em Toronto, que convida agências finalistas a criar vídeos autorreferenciais.

“Começamos esses vídeos sempre com uma pergunta: o que aconteceria se levássemos uma verdade conhecida da indústria ao extremo?”, explicou Mroueh em entrevista ao Ad Age. “Desta vez, levamos ao pé da letra a ideia de ‘trabalho de fachada’. Quando imaginamos um diretor de criação de macacão laranja explicando uma campanha falsa a criminosos, sabíamos que tínhamos um bom roteiro.”

O filme também faz referência a um vídeo anterior da própria Zulu, lançado em 2022, sobre uma campanha fictícia chamada Left-Handed Mango Chutney — que satirizava as ações “com propósito” feitas apenas para ganhar prêmios. “No set, levamos um pote falso do produto e pedimos ao ator que usasse em algumas cenas. Entrou na versão final e virou uma piada interna”, contou Mroueh.

A Zulu Alpha Kilo é conhecida por sua postura crítica ao próprio mercado. Entre seus curtas anteriores estão Living from Work, que ironiza o excesso de trabalho nas agências; Say No to Spec, sobre o modelo de concorrência especulativa; e World’s Worst RFP, que satiriza os processos de concorrência entre anunciantes e agências.

Escândalo em Cannes

O curta 'Catch Me If You Cannes' chega em um momento de questionamento sobre ética nas premiações publicitárias. Em julho, o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions cancelou o Grand Prix conquistado pela DM9 após identificar uso indevido de inteligência artificial no videocase inscrito na categoria Entertainment Lions for Music.

Além da decisão do festival, a própria agência retirou voluntariamente outros cases inscritos, em meio à repercussão sobre o uso da tecnologia na produção de materiais de campanha, como mostrou a EXAME.

Veja o curta completo: