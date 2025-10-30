Marketing

Curta ironiza cases fakes no Cannes Lions com 'publicitário preso'

Com 'Catch Me If You Cannes', agência canadense Zulu Alpha Kilo transforma escândalo de manipulação de campanha em sátira sobre ética e competição no festival de criatividade

Cena do curta “Catch Me If You Cannes”, da Zulu Alpha Kilo, que ironiza as fraudes em Cannes Lions (Reprodução/YouTube)

Juliana Pio
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h13.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 18h21.

A polêmica envolvendo denúncias de fraudes no Cannes Lions 2025 — o maior festival de criatividade do mundo — virou tema de sátira no novo curta da Zulu Alpha Kilo. Conhecida por seus vídeos que zombam dos clichês da publicidade, a agência canadense lançou um filme em que um diretor de criação é preso por falsificar um case vencedor no festival.

Intitulado 'Catch Me If You Cannes', o curta faz um trocadilho com o filme Prenda-me se For Capaz (Catch Me If You Can, no original) e brinca com o universo das premiações publicitárias.

O vídeo começa em um círculo de terapia em uma prisão, onde criminosos relatam seus delitos: desvio de verba, seitas e golpes de aposentadoria. Até que um novo participante interrompe e diz: “Eu inventei um case de Cannes.”

De óculos e postura tímida, ele se identifica como diretor de criação e admite ter falsificado um videocase vencedor no festival. A confissão provoca risadas e define o tom crítico da produção, que ironiza a fronteira entre criatividade e fraude nas premiações publicitárias.

O curta foi dirigido por Zak Mroueh, fundador da Zulu Alpha Kilo, com os diretores de criação Jonah Flynn e Michael Siegers, e produzido pela Zulubot. A estreia ocorreu nesta quarta-feira, 29, no Agency of the Year, evento promovido pela revista Strategy em Toronto, que convida agências finalistas a criar vídeos autorreferenciais.

“Começamos esses vídeos sempre com uma pergunta: o que aconteceria se levássemos uma verdade conhecida da indústria ao extremo?”, explicou Mroueh em entrevista ao Ad Age. “Desta vez, levamos ao pé da letra a ideia de ‘trabalho de fachada’. Quando imaginamos um diretor de criação de macacão laranja explicando uma campanha falsa a criminosos, sabíamos que tínhamos um bom roteiro.”

O filme também faz referência a um vídeo anterior da própria Zulu, lançado em 2022, sobre uma campanha fictícia chamada Left-Handed Mango Chutney — que satirizava as ações “com propósito” feitas apenas para ganhar prêmios. “No set, levamos um pote falso do produto e pedimos ao ator que usasse em algumas cenas. Entrou na versão final e virou uma piada interna”, contou Mroueh.

A Zulu Alpha Kilo é conhecida por sua postura crítica ao próprio mercado. Entre seus curtas anteriores estão Living from Work, que ironiza o excesso de trabalho nas agências; Say No to Spec, sobre o modelo de concorrência especulativa; e World’s Worst RFP, que satiriza os processos de concorrência entre anunciantes e agências.

Escândalo em Cannes

O curta 'Catch Me If You Cannes' chega em um momento de questionamento sobre ética nas premiações publicitárias. Em julho, o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions cancelou o Grand Prix conquistado pela DM9 após identificar uso indevido de inteligência artificial no videocase inscrito na categoria Entertainment Lions for Music.

Além da decisão do festival, a própria agência retirou voluntariamente outros cases inscritos, em meio à repercussão sobre o uso da tecnologia na produção de materiais de campanha, como mostrou a EXAME.

Veja o curta completo:

yt thumbnail
