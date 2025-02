Publicis compra a BR Media Group e entra em marketing de influência no Brasil

Conforme antencipado pelo EXAME INSIGHT, a gigante da publicidade Publicis anunciou nesta terça-feira, 18, a aquisição da BR Media Group, empresa brasileira de marketing de influenciadores e conteúdo, que conta com uma rede de mais de 500 mil criadores, incluindo 80% dos principais influenciadores da região, e atende mais de 500 clientes globais e locais.

O valor da aquisiação não foi informado, mas segundo fontes ouvidas pelo INSIGHT, o negócio é avaliado em cerca de R$ 550 milhões, um múltiplo de 8 vezes o EBITDA da BR Media, que roda em R$ 70 milhões.

Fundada em 2012 pelo publicitário Celso Ribeiro e pelo advogado Danilo Basso, a BR Media nasceu com a ideia de monetizar a base de seguidores de jogadores de futebol e atletas.

Com o tempo, foi ampliando seu modelo de negócio para influenciadores em geral e hoje atua em todas as etapas da cadeia de valor dos criadores, oferecendo soluções para marcas que buscam ativações com influenciadores, incluindo micro e nano criadores de conteúdo. A empresa também está inserida no mercado de economia direta para criadores.

A Publicis afirmou em nota que a novidade permitirá integração entre a tecnologia proprietária da BR Media Group, que utiliza mais de 5 bilhões de pontos de dados e 50 fontes de informação, e a plataforma de identidade da Epsilon. Com isso, as marcas clientes do grupo poderão:

Conectar a análise de consumo e planejamento da Epsilon com a rede de influenciadores da América Latina.

Unificar estratégias de audiência, gestão de influenciadores e produção de conteúdo baseado em dados.

Ampliar e medir o impacto das campanhas sociais em diferentes canais digitais.

Integrar investimentos em mídia, influência e e-commerce para experiências personalizadas.

O namoro entre a Publicis – dona de agências como a que leva seu nome, DPZ, Talent e Leo Burnett – e o BR Media Group já acontece há alguns anos. No ano passado, as empresas formaram uma parceria, batizada de PXP Creators by BR Media Group, com objetivo de simplificar a interlocução com os clientes na criação de projetos com influenciadores e creators.

Na prática, o BR Media Group passou a ser o parceiro preferencial para marketing de influência da Publicis no Brasil e seus profissionais passaram a ser plugados às agências do grupo para pensar e executar projetos envolvendo influenciados.

A concretização da aquisição agora faz parte da estratégia da Publicis para expandir sua presença na América Latina. Em 2022, o grupo adquiriu a Retargetly para expandir o alcance do CoreID da Epsilon e da empresa de tecnologia Practia para fortalecer a expertise da Publicis Sapient. "A incorporação da BR Media reforça ainda mais a oferta de mídia conectada do grupo. Com isso, a Publicis está posicionada de forma única para oferecer marketing baseado em identidade e transformação digital para seus clientes na região", diz o comunicado.

Em julho do ano passado, conforme reportagem do INSIGHT, o grupo também anunciou a compra da Influential, considerada a maior empresa de marketing de influência do mundo, por US$ 500 milhões. A empresa administra uma rede de mais de 3,5 milhões de influenciadores digitais.

Arthur Sadoun, presidente e CEO do Publicis Groupe, afirmou que a região teve crescimento de dois dígitos em 2024 e continuará contribuindo para o desempenho da empresa em 2025. “A América Latina é um mercado muito importante e não estamos parados. Estamos investindo para que nossos clientes tenham produtos e serviços inovadores que acelerem seu crescimento”, afirma Sadoun.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Celso e às equipes excepcionais da BR Media Group à Publicis. Juntos, estamos construindo a única solução completa para criadores na região, impulsionada pelos dados da Epsilon e integrada ao nosso ecossistema de mídia. Em um momento em que a indústria está focada na redução de custos, estamos investindo em produtos e serviços inovadores que aceleram a diferenciação e o crescimento de nossos clientes. Estamos dobrando nossa aposta no status de Categoria Única para continuar reinventando o setor em cada uma das nossas regiões", complementa.

Para Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe Brasil, a aquisição da BR Media posiciona a companhia de maneira única no mercado, ampliando a capacidade de construir relevância cultural para os clientes. "Com essa integração, conseguimos capturar melhor os insights, identificar tendências e incorporá-los em uma estratégia de influência mais eficaz para as marcas com as quais trabalhamos.”

“Estamos muito entusiasmados. A força em mídia, a criatividade e a capacidade de dados do Grupo Publicis potencializarão ainda mais nossa entrega de valor para os clientes, criando oportunidades sem precedentes ao conectar marcas e comunidades de forma autêntica e estratégica", finaliza Celso Ribeiro, cofundador e CEO da BR Media.