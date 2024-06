Omo faz parceria com Vini Jr. e adota novo slogan após 20 anos; entenda a estratégia

Em uma estratégia para se aproximar do universo esportivo, a Omo, marca de cuidados com a roupa da Unilever, agora tem Vini Jr, atacante da Seleção Brasileira, como seu novo embaixador. O anúncio chega com a evolução do tradicional posicionamento “Se sujar faz bem”, que completa 20 anos em 2024 e passa a ser apresentado como “Bota sua roupa pra jogo porque se sujar faz bem”.

"Após o foco em limpeza e brancura, a Omo introduziu há 20 anos a ideia "Se Sujar Faz Bem", promovendo a sujeira e as manchas como símbolos de quem explora o mundo sem medo. Este conceito, que celebra a experiência e o aprendizado por meio da sujeira, ainda orienta o propósito da marca. Durante as últimas décadas, a marca evoluiu essa ideia para se manter relevante culturalmente, sempre centrada no consumidor e na sociedade", explica Giovanna Gomes, CMO de home care Américas da Unilever, à EXAME.

Segundo a executiva, os primeiros anos do posicionamento enfatizaram a importância de permitir que crianças se sujassem, promovendo o desenvolvimento e a exploração. Com o tempo, o conceito evoluiu para destacar que a sujeira resultante de boas ações é motivo de orgulho. Essa visão permeou várias campanhas, celebrando valores essenciais da marca e da sociedade.

Em 2020, contudo, a Omo reconheceu a necessidade de uma nova revitalização, destacando que se sujar não só beneficia o indivíduo e a sociedade, mas também o meio ambiente. A campanha "Poder do Somos" foi criada para inspirar ações coletivas em prol do planeta, conectando isso com produtos sustentáveis de alta performance.

"Completando 20 anos de "Se sujar faz bem", a marca segue com a sujeira como protagonista, mas agora trazendo-a para o território do esporte, celebrando a capacidade humana de superar limites, crescer, desenvolver resiliência e determinação. O novo slogan, 'Bota sua roupa pra jogo porque se sujar faz bem', marca a continuidade desta jornada, refletindo a renovação e o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o desenvolvimento humano", diz Gomes.

Aposta no esporte

A escolha de Vini Jr. acompanha a nova estratégia da marca. O contrato com o jogador é de um ano. "No contexto esportivo, sujar-se significa marcar gols, ganhar pontos e fazer história. O cotidiano dos brasileiros é permeado pelo esporte, e este ano, com os Jogos Olímpicos, é particularmente significativo. Iniciar este movimento agora tem o objetivo especial de conectar com o povo brasileiro e entrar na conversa com os consumidores", afirma a CMO.

“Vini Jr. simboliza muito bem nosso manifesto, que fala sobre ir mais longe, abraçar as manchas com orgulho, sem medo de se sujar, para alcançar os grandes objetivos”, complementa a executiva, que não informa valores de investimentos.

"Representação da minha jornada", diz Vini Jr.

Vini Jr nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e atualmente é um dos destaques do Real Madrid. Com apenas 23 anos, o jogador acaba de ganhar a Champions League, maior torneio de futebol da Europa. Aos 16 anos, foi vendido pelo Flamengo para o clube europeu e é um dos maiores talentos do futebol brasileiro, tendo duas finais do campeonato europeu em sua carreira.

“Quando vejo minha camisa manchada após uma dura partida, lembro de tudo que já vivi para chegar até aqui, e percebo como se sujar faz parte do processo para alcançar grandes conquistas. Vejo nesse novo momento de Omo uma representação da minha própria jornada, porque é assim, se jogando um dia após o outro, que fazemos a nossa história e conquistamos nossas maiores vitórias”, comenta Vini Jr.

O novo manifesto, disponível nos canais digitais da marca, busca exaltar aqueles que não têm medo de se sujar, com a gana de conquistar seus objetivos e ir mais longe, superando desafios. Outras iniciativas com atletas e novos produtos ainda serão reveladas ao longo dos próximos meses.

“Este é um ano muito importante para mim, a conquista da Champions tem um significado gigante e reforça que estou no caminho certo. Meu olhar para o que vivi até aqui é de orgulho e para o que vem pela frente de muito entusiasmo, estou pronto para abraçar as próximas manchas, e tenho certeza de que irei ainda mais longe, sempre me desafiando sem medo de me sujar”, reforça o jogador.