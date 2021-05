Pesquisa mostra como memes podem ser mais explorados pelas marcas

Já é sabido que o brasileiro adora memes. Não importa se o assunto é política, reality show ou ENEM, todos os dias, os memes inundam a internet e, por conta disto, apontam uma tendência para as marcas que querem se comunicar com os internautas que aderem essa linguagem.

Pensando nisso, a MField, empresa de conteúdo e influenciadores para estratégias de marcas, apresenta o Viral Labs, conjunto de páginas virais no Twitter e Instagram que tem como objetivo amplificar o impacto de campanhas para diversas marcas e segmentos. O produto soma mais de 30 perfis dentro de categorias como humor, entretenimento e gastronomia.

O Viral Labs impulsiona páginas virais como @metas.oficial, @100critérios, @vaidesmaiar, @lucasvrau, @ocaradocartaz, entre outros perfis que somados contam com mais 50 milhões de audiência. “Entendemos que o mercado ainda não era explorado pelas marcas, e movimentava uma audiência de milhões de usuários. Nosso desafio foi profissionalizar os conteúdos e as negociações que em alguns casos eram amadoras por se tratar de engajamento orgânico”, diz Gustavo Almeida, cofundador e diretor de produtos da MField.

Transitando por diferentes formatos dentros das redes sociais o Viral Labs atua na amplificação do lançamento de variados produtos, participação no storytelling da campanha da marca e estratégia com celebridades e influenciadores digitais, cobertura de eventos e transmissões ao vivo, enquetes no stories com templates personalizados, além de collabs online e offline. Entre as iniciativas no ambiente digital, o projeto conta com cases em campanhas co-criadas em parceria com grandes marcas, como Consul, Avon, Natura, Brahma e Guaraná Antártica.

Pesquisa

Uma pesquisa qualitativa realizada pela MField apontou que 73,56% dos entrevistados consomem memes diariamente. O levantamento, realizado na primeira quinzena de abril, atingiu uma audiência de 12,6 milhões de usuários entre o Instagram e o Twitter. Ao final, foram recolhidas 17.590 respostas, constatando que mais de 70% dos participantes procuram por conteúdos voltados ao humor diariamente e, 59,8% desse total prefere publicidade com teor humorístico e voltado para storytellings envolvendo memes, mas sem exageros sobre o uso de produtos.

A pesquisa ainda registrou que a publicidade mais discreta tem sido efetiva dentro dos conteúdos virais, onde a narrativa bem construída com a marca é mais efetiva que apenas mostrar os produtos ou trazer nomes de grande relevância no ambiente digital para o momento. Dentre as respostas, 23,7% afirmaram que preferem comprar produtos onde a personalidade ou influencer envolvido na publicidade tenha alguma propriedade na área ou segmento em que o produto ou serviço oferecido esteja inserido. O levantamento ainda confirmou que a rede social TikTok tem se destacado com conteúdo humorístico, se tornando um grande potencial de viralização de publicidade inteligente.

Para alcançar públicos fiéis e também novos consumidores, os perfis se destacam por fugirem dos padrões saturados de propaganda, prezando pela criação de uma conexão verdadeira com seus consumidores. “Muitas vezes, o público acaba interagindo com as publicações sem nem ao menos perceber que tratam-se de conteúdos publicitários, pelo teor leve e divertido os quais os conteúdos se baseiam, usufruindo de formatos virais como memes e situações que ganham grande repercussão, de forma simultânea a que elas acontecem”, diz Almeida.