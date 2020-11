“Sócio por um dia”: Caito Maia lança curso online para empreendedores

Quando Caito Maia viu as mais de 900 lojas da Chilli Beans fechadas no país, ele teve que pensar rápido. A marca focou nos franqueados, criou novos canais digitais de venda e até lançou uma plataforma de live commerce própria. Agora, com a rede retomando seu ritmo de crescimento, o empresário e jurado do Shark Tank encontrou tempo para ajudar outros empreendedores em crise.

Maia lançou, na semana passada, o reality show digital “Sócio por um dia”. O programa, dividido em quatro capítulos, está disponível no canal do YouTube do empreendedor. Enquanto no Shark Tank ele avalia possibilidades de investimento, neste novo reality ele se junta aos empreendedores para ajudá-los com desafios dos seus negócios. “Sempre tive vontade de ajudar os empreendedores na prática, colocando a mão no negócio”, diz o empresário.

As três empresas selecionadas para o programa tem perfis bem diferentes. No primeiro episódio, Maia acompanha uma loja de restauração de móveis que está há 20 anos na estrada, mas luta para se manter aberta em 2020. No segundo, ele visita um empreendedor do segmento de comida fit que precisa de ajuda para escalar o negócio.

No terceiro, orienta uma publicitária que deixou a carreira para criar um estúdio de assinatura de arranjos florais. No quarto e último episódio, ele ensina ao público a estratégia que usou ao construir a Chilli Beans, chamada de Plano 3R.

O reality, na verdade, é um chamariz para seu novo curso online, também batizado de “Plano 3R”. Composto por 15 módulos, com cinco aulas cada, o curso vai ser um espaço para Maia mostrar dicas de empreendedorismo e os bastidores da Chilli Beans.

“Os “3Rs” representam os três pontos que eu foco na empresa. O primeiro “r” é sobre revelar pessoas. O segundo, sobre reciclar a marca constantemente. O terceiro, sobre recriar histórias”, afirma o fundador.

No plano de aulas, o empresário vai ensinar aos alunos como escolher o melhor fornecedor para o negócio; como contratar; como construir a marca; como identificar tendências no mercado; entre outros tópicos de gestão.

No total, o conteúdo para quatro meses de aula custa 1.997 reais e ficará disponível por dois anos na plataforma. “Quando dividimos todo esse conhecimento com os empreendedores, eles ficam malucos. O jeito que a gente amarrou o conteúdo para que ele possa aplicar na empresa dele é muito legal”, afirma Maia.