'Onde está Wally'? Plataforma americana quer saber quem é a personagem

Etsy, a plataforma de artesanato e presentes personalizados, lançou uma campanha de Natal inusitada que leva os consumidores a refletirem sobre um novo questionamento: “Quem é Wally?”, ao invés do clássico “Onde está Wally?”. Em parceria com a agência Orchard Creative, Etsy utilizou o famoso personagem dos livros infantis para promover o conceito de presentes que representam autenticidade e conexão.

De acordo com a AdAge, o comercial principal da campanha acompanha Waldo em momentos de reflexão. Ele se questiona sobre como sempre foi procurado entre multidões, mas raramente compreendido em sua essência. Em meio a essa busca por significado, ele encontra um presente especial de sua namorada, Wenda: uma bússola personalizada comprada na Etsy, que finalmente o faz sentir-se “visto” e valorizado.

Em outra peça publicitária, Wally assume o papel de presenteador, procurando no Etsy itens ideais para Wenda e seu cachorro Woof, ambos conhecidos por seu visual em listras vermelhas e brancas. A mensagem por trás da campanha é clara: os presentes do Etsy não são apenas produtos, mas sim formas de criar laços emocionais e de demonstrar que cada pessoa é “compreendida” pelo presente que recebe.

Figura unidimensional

Heather Larimer, diretora criativa do grupo na Orchard, disse que a escolha de Wally como personagem central reflete a ideia de transformar uma figura unidimensional em alguém com sentimentos e personalidade, ampliando o impacto emocional dos presentes personalizados.

A campanha incluirá um segundo comercial, chamado “Hunter,” que estreia em 11 de novembro e narra a história de uma família que preserva a memória de seu cão de estimação com a ajuda de um presente comprado no Etsy. Além da veiculação nos EUA e no Reino Unido, a campanha envolverá instalações de tamanho real em locais como Nova York, Londres e Washington, D.C., apresentando itens originais da plataforma com o slogan “Dê presentes que dizem ‘Eu te entendo’”.

Complementando as ações publicitárias, Etsy organizou um evento pop-up em Nova York, onde apresentou sugestões de presentes de personalidades como Drew Barrymore e Naomi Osaka, além de uma experiência com curadoria do portal de gastronomia The Infatuation.

Desde o início do ano, Etsy vem se posicionando como destino ideal para compras de presentes, reforçado pelo “Gift Mode” – um recurso de sugestões personalizadas, lançado na primeira campanha do Etsy durante o Super Bowl. Esse recurso utiliza inteligência artificial para sugerir produtos conforme perfis de personalidade, como “Aventureiro” ou “Pai de Pet”.

Segundo dados de pesquisa com compradores da Etsy nos Estados Unidos, a associação espontânea da marca com o conceito de presentear atingiu um recorde no terceiro trimestre deste ano, impulsionada por suas campanhas e foco contínuo em autenticidade e conexão humana por meio dos presentes.