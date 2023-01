Como usar mais e melhor o TikTok, segundo Kim Farrell, head de operações e marketing LATAM

Por trás dos incontáveis vídeos que nascem no TikTok e transbordam tendências para outras plataformas, há uma série de profissionais construindo a empresa, entre eles Kim Farrell, head de marketing e operações LATAM.

Há dois anos e meio no TikTok, Kim desempenha um papel estratégico na América Latina e hoje cuida do marketing para o usuário e consumidor, além das operações com os times focados no conteúdo e gerenciamento da comunidade de criadores. Além disso, há quase um ano a executiva tem papel interino de liderar o marketing para América do Norte, considerando Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. “Somos uma plataforma de entretenimento em primeiro lugar”, resume.

Claro que métricas comuns no marketing fazem parte do dia a dia da profissional, mas ela explica que a empresa olha muito também para a comunidade, como os usuários estão criando conexões e sua participação na plataforma. “O TikTok é convidativo, é muito fácil usar as ferramentas para criar”, pontua.

Além da facilidade da plataforma, Kim observa que o TikTok é um ecossistema diferente e precisa ser visto assim para aproveitar o melhor e crescer consistentemente. “Uma das coisas que você mais vai ouvir a gente falar é: não importa o número de seguidores, importa a história que você tem para contar. O conteúdo vai achar a audiência, porque existe uma audiência para cada conteúdo. Tem uma longevidade diferente. Uma marca não pode julgar o conteúdo nas primeiras horas, tem que ver como a audiência responde e pode ser de várias formas. Olhar somente as métricas que o marketing estava acostumado antes deixa fora muita coisa que acontece no TikTok”, explica.

Ao longo da conversa ela fala ainda sobre outros temas como liderança, estratégias para marcas, criatividade e muito mais. Confira o episódio completo pelo canal de sua preferência: Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts.

