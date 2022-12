O líder de marketing tem o papel mais abrangente de pautar a empresa, diz Sabrina Salgado, da Latam

Imagina liderar o marketing de uma companhia aérea e da noite para o dia encontrar 95% da empresa parada. “Foi a maior crise mundial desse negócio”, recorda Sabrina Salgado, gerente sênior de Estratégia e Comunicação de Marca do Grupo LATAM. “Não havia um dado crível para projetar”, conta.

Em entrevista ao podcast Clube CMO, a executiva relembrou o contexto desafiador da pandemia e como o cenário reverberou no marketing. “Uma empresa que tem o propósito de fazer com que os sonhos cheguem ao destino de repente se viu numa condição em que praticamente não havia voo e as pessoas não podiam voar. A gente como marketing voltou ao básico, ao propósito de entender o que eram os sonhos naquele contexto. E os sonhos eram salvar vidas, eram permitir que as pessoas continuassem projetando o futuro. Colocamos os nossos aviões a serviço disso”, explica.

Passados quase três anos daquele momento de ruptura, a empresa já tem números positivos novamente. No âmbito doméstico, ultrapassou a oferta que tinha antes da pandemia e aumentou a quantidade de destinos. No internacional, houve retomada de diversos destinos e mais estão previstos.

A forma de lidar com aquele momento que mudou o mundo é um exemplo de como Sabrina vê o papel do marketing atualmente. Para ela, a liderança da área tem uma responsabilidade que é muito mais abrangente, de usar o trabalho estratégico de marca e comunicação para assuntos que pautam a sociedade. “É uma camada que vai além do cliente. Obviamente, o negócio depende do cliente. Mas eu acho que uma marca tem um papel social que é a camada acima. Eu vejo essa potência e essa grandeza nos dias atuais para o CMO. A perspectiva de pautar uma transformação corporativa, uma transformação social”, reflete.

Em agosto, a Latam Airlines apresentou sua nova promessa de marca. “Estamos focados e dispostos em investir e alimentar não só em comunicação, mas em transformação. Não é sobre geografias nem burocracias. É sobre o mundo individual de cada passageiro em sobrevoar as suas limitações, preconceitos e sistemas em volta dele. Tanto que a chamada é ‘descubra o seu mundo sem fronteiras’”, explica.

Dentro dessa linha, a empresa fala de temas como sustentabilidade, inclusão, diversidade para ser cada vez mais acessível a todas as pessoas. “Continuaremos investindo em marca para levar o valor da Latam às vidas das pessoas”, diz.

Ao longo da conversa ela fala ainda sobre outros temas como performance, metodologias de mensuração, uso estratégico de dados, liderança e muito mais. Confira o episódio completo pelo canal de sua preferência.

*O episódio foi gravado com antecedência