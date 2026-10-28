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Exclusivo: como o Santander conecta a F1 a seus negócios no Brasil

Banco usa o patrocínio à categoria para criar experiências exclusivas, estreitar o relacionamento com diferentes perfis de clientes e conectar a plataforma de esporte a outras iniciativas da instituição

Eduardo Álvarez, diretor da área Institucional do Santander no Brasil (Divulgação/Ilustração gerada por IA/Exame)

Eduardo Álvarez, diretor da área Institucional do Santander no Brasil (Divulgação/Ilustração gerada por IA/Exame)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15h55.

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Em 2026, o banco Santander usa o patrocínio à Fórmula 1 para estreitar o relacionamento com clientes no Brasil, com experiências no GP de São Paulo, benefícios associados a produtos financeiros e ações de cultura, música e bem-estar. A estratégia inclui espaços segmentados em Interlagos, uma promoção para Silverstone em 2027 e vantagens do Santander Rewards.

O patrocínio à Fórmula 1 é uma vitrine global para o Santander, mas o banco quer que ele funcione também como ferramenta de relacionamento e negócios no Brasil. Para isso, a companhia trabalha uma estratégia que associa o esporte a outras plataformas culturais, oferece experiências a diferentes perfis de clientes e transforma parte desse acesso em benefícios ligados ao uso de produtos financeiros.

“Nós temos uma visão de negócio em que a globalidade é importante. Mas não é para mostrar que estamos em muitos países. Somos globais, e isso tem um benefício para o cliente do Santander”, afirma Eduardo Álvarez, diretor da área Institucional do Santander no Brasil, responsável pelas frentes de comunicação, marketing, sustentabilidade, experiências e cultura.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Álvarez destaca que a F1 concentra a proposta de globalidade porque reúne alcance internacional, entretenimento e uma comunidade de fãs que acompanha o esporte para além das corridas.

O Santander está presente na categoria há 19 anos e, segundo o executivo, usa o patrocínio para criar experiências que tornam a presença do banco mais concreta na vida do cliente.

"Se eu falo que sou global, que estou na Fórmula 1, mas não levo o cliente ao evento, não há tangibilização de benefícios a ser trabalhada."

GP de São Paulo é destaque

É por focar nessa conexão com o cliente que o Grande Prêmio de São Paulo tem um peso a mais na estratégia do Santander com a F1. Para Álvarez, o público brasileiro é um dos maiores entusiastas do esporte no mundo, o que exige de qualquer marca um "esforço extra" na forma de ativar no evento.

"Sou espanhol e sempre comento que me surpreende como no Brasil há fãs de escuderias como há de times de futebol. Isso não é comum em outros países. Aliás, eu nunca tinha visto isso na Espanha. Acho que a Fórmula 1 aqui só se compara com a Inglaterra em nível de pessoas que acompanham o campeonato, entendem o que acontece e têm um histórico de anos com o esporte", analisa.

Durante a realização do GP de São Paulo, toda essa paixão pelas pistas também se traduz em impacto econômico para a capital paulista. Com público superior a 300 mil pessoas em 2025, o evento injetou R$ 2,3 bilhões na capital paulista, um crescimento de 9,7% em relação ao ano anterior.

"É impressionante como o GP movimenta São Paulo. A cidade para, e tudo passa a girar em torno da corrida. O brasileiro leva essa paixão ao extremo, e existe uma articulação entre entidades públicas e privadas que contribui para fazer do evento um sucesso a cada ano”, diz o diretor do Santander.

Experiência segmentada

Neste ano, a programação do Santander para o GP de São Paulo de F1 combina hospitalidade, ativações para fãs, relacionamento com clientes de alta renda, promoções e até uma coleção de moda. Parte dessas iniciativas já vem sendo divulgada pelo banco, mas o ponto central, segundo Álvarez, é conectar as diferentes frentes em uma plataforma de relacionamento.

Em Interlagos, o banco terá uma arquibancada com capacidade para 1.100 pessoas e um espaço Platinum destinado a clientes Select e Private. Os dois ambientes terão programação musical com DJ e serviço de alimentos e bebidas. A estrutura integra uma jornada que inclui ativações na Fanzone e ações para estimular os convidados a circular pelos espaços da marca.

Na Fanzone, um capacete gigante permitirá que o público faça fotos com diferentes recursos, incluindo uma imagem de corpo inteiro com macacão de piloto, produzida com auxílio de inteligência artificial. Na arquibancada, os convidados serão incentivados a completar um percurso pelas ativações para receber um brinde. Já o espaço Platinum terá uma exposição sobre a relação do Santander com a categoria, com itens como macacões e capacetes.

A segmentação dos espaços atende a públicos com diferentes perfis e níveis de acesso. Para Álvarez, porém, a experiência precisa manter um padrão de qualidade independentemente da categoria de ingresso.

"Não importa a renda: as coisas têm que estar bem feitas. A experiência do Grande Prêmio tem que ser boa em qualquer lugar onde você esteja: no ingresso normal, na arquibancada ou nos setores do Paddock. A experiência precisa ser sempre espetacular."

Além do fim de semana

A programação ligada ao GP também se estende para fora do autódromo. Pouco mais de um mês antes da corrida, no dia 6 de outubro, o Santander Select recebeu 15 clientes em uma Watchmaking Class na loja Select JK, em parceria com a TAG Heuer, marca de relógios associada à Fórmula 1.

Outra iniciativa é a coleção Fragmentos, criada pelo Santander em parceria com a multimarca brasileira Working Title. A coleção terá cinco peças: a Jaqueta S, uma camisa polo, um lenço, um boné e a Jaqueta Fragmentos. As vendas começam na terça-feira, 3, no site da Working Title.

O banco também instalou na Marginal Pinheiros, em São Paulo, um capacete gigante com contagem regressiva para o GP.

"A Fórmula 1 não é apenas no fim de semana da corrida. Hoje, há todo um esquenta para o evento. E, depois da corrida, também seguimos com eventos, ativações e formas de continuar engajando com os clientes."

Patrocínio vira viagem para Silverstone

Entre essas formas de engajamento está a promoção "Partiu GP da Inglaterra", realizada via Santander Financiamentos. A campanha, válida de 1º de outubro a 30 de novembro de 2026, prevê uma viagem para um cliente e um acompanhante assistirem ao GP de Silverstone, na Inglaterra, em 2027.

A participação está vinculada à contratação de financiamento de carro ou motocicleta em estabelecimentos participantes e ao cumprimento das condições previstas no regulamento. A experiência inclui viagem, hospedagem, traslados, passeios em Londres e acesso à corrida no Paddock Club.

Segundo Álvarez, a iniciativa faz parte de uma tentativa de transformar a presença internacional da instituição em acesso a experiências que dificilmente estariam disponíveis por meio de uma relação bancária convencional.

"Queremos fazer muita coisa desse tipo, de levar os clientes para experimentar coisas que são bem diferenciadas e interessantes. Silverstone, evidentemente, é um circuito mítico da Fórmula 1 e é uma experiência espetacular”, afirma Álvarez.

Esporte, música e bem-estar

A mesma proposta é vista em diferentes territórios que o banco explora, incluindo entretenimento e cultura, a fim de ampliar as ocasiões em que os clientes podem ter contato com a marca e com benefícios associados aos seus produtos financeiros.

Entre as iniciativas estão o Santander Music, com atrações internacionais; o Santander Run, em parceria com a Track&Field; e a programação do Teatro Santander. Segundo Álvarez, o Santander Run deve chegar a quase 100 cidades em 2026, incluindo todas as capitais estaduais.

O elo entre essas plataformas é o Santander Rewards, programa de benefícios ligado ao relacionamento dos clientes com o banco. A proposta é oferecer vantagens que podem incluir descontos, prioridades e condições especiais em eventos, corridas e outras experiências.

“Queremos que tudo esteja mais ou menos relacionado. O Rewards nos permite relacionar porque te dá vantagens em tudo: um benefício, um desconto, uma prioridade. Isso vai ajudando a fazer com que esses hobbies e diversões conectem o cliente ao Santander”, finaliza.

'Perguntas frequentes'

Como o Santander ativa o patrocínio à Fórmula 1 no Brasil? ＋

O banco Santander combina hospitalidade, ativações para fãs, ações para clientes de alta renda, moda e benefícios ligados a produtos financeiros. Segundo Eduardo Álvarez, diretor da área Institucional do Santander no Brasil, a estratégia busca transformar o alcance global da Fórmula 1 em experiências concretas para os clientes.

Quais experiências o Santander oferecerá no GP de São Paulo? ＋

O Santander terá em Interlagos uma arquibancada para 1.100 pessoas, um espaço Platinum para clientes Select e Private e ativações na Fanzone. A programação inclui música, alimentos e bebidas, exposição de itens ligados à Fórmula 1 e uma experiência com inteligência artificial que cria imagens do público com macacão de piloto.

Qual foi o impacto econômico do GP de São Paulo em 2025? ＋

O GP de São Paulo recebeu mais de 300 mil pessoas em 2025 e injetou R$ 2,3 bilhões na capital paulista. O valor representou crescimento de 9,7% em relação ao ano anterior.

Como participar da promoção do Santander para o GP da Inglaterra? ＋

A promoção “Partiu GP da Inglaterra” exige a contratação de financiamento de carro ou motocicleta em estabelecimentos participantes e o cumprimento das condições do regulamento. Válida de 1º de outubro a 30 de novembro de 2026, a campanha dará a um cliente e um acompanhante uma viagem para o GP de Silverstone de 2027.

O que está incluído na viagem para o GP de Silverstone? ＋

A experiência inclui viagem, hospedagem, traslados, passeios em Londres e acesso à corrida no Paddock Club. Segundo Eduardo Álvarez, Silverstone foi escolhido por ser um circuito histórico da Fórmula 1 e por representar a atuação internacional do Santander.

Como funciona o Santander Rewards? ＋

O Santander Rewards é um programa de benefícios associado ao relacionamento dos clientes com o banco. Segundo Eduardo Álvarez, o programa pode oferecer descontos, prioridades e condições especiais em eventos, corridas e outras experiências ligadas às plataformas do Santander.

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