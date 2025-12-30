Muito além do carro: a estratégia da Toyota para crescer no Brasil

Há tempos o carro deixou de ser apenas um produto para se tornar um ponto de contato permanente entre marca e consumidor. No Brasil, a chegada de novas montadoras, a corrida pela eletrificação e a demanda por mais tecnologia aceleraram essa mudança. Hoje, conectividade, serviços digitais e experiência de uso pesam tanto quanto o desempenho do motor na decisão de compra.

“O processo de venda de um carro não é o final da nossa jornada com o cliente. Ele é o início”, diz Henrique Printes, gerente-geral de Marketing & Experiência Digital Latam da Toyota. Para ele, a estratégia da montadora japonesa passa por uma visão de relacionamento de longo prazo. “Deixamos de olhar apenas para o veículo e passamos a considerar todo o ecossistema que envolve o cliente”, afirma.

Essa lógica se reflete na forma como a Toyota vem se posicionando globalmente: de fabricante de automóveis para uma empresa de mobilidade. Na prática, isso inclui iniciativas como o desenvolvimento de veículos autônomos, parcerias voltadas a carros voadores e a criação da Woven City, “cidade do futuro” no Japão que começou a receber seus primeiros moradores em 2025.

No Brasil, onde fabrica veículos há mais de seis décadas, a marca por trás de modelos como Corolla e Hilux vem ampliando sua atuação com serviços conectados, soluções de segurança, aplicativo próprio, versões híbridas em diferentes configurações e iniciativas de mobilidade reunidas sob a Kinto.

Em entrevista ao Marketing Trends, videocast da EXAME que reúne executivos de marketing, publicidade e creator economy, Printes afirma que a estratégia passa por fortalecer a relação com o consumidor ao longo de toda a jornada — antes, durante e depois da compra.

A digitalização, segundo ele, não elimina o contato humano. “O cliente pode fazer tudo de forma digital ou seguir pelo caminho tradicional (via concessionária). O importante é ter escolha”, afirma.

Outro pilar dessa transformação é o uso de dados para aprimorar a experiência do consumidor. A Toyota tem investido em veículos conectados capazes de gerar informações sobre uso, manutenção e comportamento. “Isso nos permite entender melhor como o cliente utiliza o carro e, a partir disso, oferecer serviços mais relevantes”, diz

Para o executivo, a chave está em adaptar soluções globais às particularidades locais. “A mobilidade do futuro não se resume ao carro. Ela envolve como as pessoas se movem, se conectam e vivem. Nosso papel é acompanhar essa transformação e entregar soluções que façam sentido para o consumidor.”

Assista abaixo à entrevista completa