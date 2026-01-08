Com Márcia Sensitiva, Smart Fit 'prevê' que 2026 será o 'ano do shape'

A Smart Fit lançou sua primeira campanha de 2026 com a premissa de que o próximo ano será “o ano do shape”. A ação marca o início da comunicação da maior rede de academias da América Latina neste ciclo e reúne dois personagens populares fora do universo fitness: a astróloga Márcia Sensitiva e o fisiculturista Rodrigo Pantera.

Criada pela agência Milà, a campanha parte do interesse recorrente do início do ano por previsões sobre amor, dinheiro e sorte. No filme, a lógica é invertida: quem se senta para ouvir sobre o futuro é a própria Márcia Sensitiva, enquanto a leitura fica a cargo do “Smart Fitarólogo”, personagem interpretado por Rodrigo Pantera. A consulta, porém, dispensa misticismo e reforça que o resultado está ligado a atitude, treino e constância.

A narrativa combina referências ao universo esotérico com elementos do cotidiano das academias. Ao deslocar a figura da astróloga para o papel de consulente, o roteiro usa a inversão de expectativas para reforçar o posicionamento da marca no começo do ano, período tradicionalmente associado a resoluções pessoais e mudanças de hábito.

“A virada do ano é um momento em que as pessoas estão abertas a mudanças e cheias de intenções. Com essa campanha, queremos mostrar que o shape de 2026 não depende de sorte ou previsão, mas de atitude e constância”, diz Cristina Duclos, CMO global da Smart Fit. Segundo ela, a ação inaugura uma nova fase da comunicação da rede. “A Smart Fit está ao lado de quem decide assumir o protagonismo da própria jornada, com acesso, estrutura e motivação para transformar a vontade em hábito.”

Do ponto de vista criativo, a campanha nasceu da popularidade dos personagens envolvidos e da leitura cultural do início do ano. “Todo mundo quer ouvir as previsões da Márcia Sensitiva para o ano que vem. Mas quem é que faz as previsões da própria Márcia? Ninguém menos que o futurólogo do fit, nosso querido Pantera”, diz Sleyman Khodor, sócio e CCO da Milà. “Foi dessa inversão de papéis que encontramos um jeito de mostrar que 2026 vai ser o ano de cuidar do corpo e da mente na Smart Fit.”

A campanha será veiculada em diferentes frentes, com desdobramentos digitais, redes sociais, mídia out of home (OOH) e ativações dentro das academias. A estratégia busca aproximar o discurso do filme da experiência de treino oferecida pela rede. Atualmente, a companhia opera mais de 2 mil academias em 16 países e está presente no Brasil em mais de 170 cidades.

Como mostrou a EXAME, no primeiro semestre de 2025, a companhia inaugurou 75 novas unidades, incluindo 33 no Brasil, 8 no México e 34 em mercados como Colômbia, Chile e Guatemala. Com isso, a Smart Fit ultrapassa a marca de 1.800 academias em 15 países, atendendo cerca de 5,2 milhões de alunos.