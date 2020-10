Nubank lança coleção de roupas e acessórios; lucro é revertido para causas

O Nubank acaba de anunciar sua primeira coleção de roupas e acessórios em parceria com o e-commerce de camisetas Chico Rei. Serão mais de 20 itens entre camisetas, meias, bonés, bolsas, caneca e adesivos. Os produtos estão disponíveis na loja online.

Segundo o banco, esta primeira coleção é uma comemoração a marca de 30 milhões de clientes e uma resposta os frequentes pedidos de usuários na NuCommunity, a comunidade do banco digital já com quase 200 mil cadastros, além dos comentários nas redes sociais.

A intenção é que com frases com um toque divertido e casual, as roupas e acessórios revelam os valores compartilhados entre a marca e seus clientes. Além disso, todo o lucro proveniente da venda das roupas e acessórios será revertido aos projetos AfroPython e EducaTRANSforma, que buscam aumentar a representatividade de etnias, sexo e orientação sexual no setor de tecnologia. Ambos são parceiros do DiversiDados, um curso de Ciência de Dados do Nubank, gratuito e exclusivo para inclusão desses grupos sub-representados no mercado de trabalho, que será realizado ao longo de outubro.

“A coleção é não somente uma resposta aos inúmeros pedidos por produtos com nossa assinatura, mas também uma forma de ajudar as pessoas a poderem expressar esse mesmo sentimento que move a gente todos os dias, ainda mais motivados por ver essa revolução ganhar a força dos nossos 30 milhões de clientes”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Com idealização do banco digital e produção e comercialização pela Chico Rei, os produtos da coleção possuem preços que variam de R$ 29,90 (par de meias) a R$ 69,90 (camiseta). Nesta fase de lançamento, a loja virtual já disponibiliza para compra imediata sete modelos de camisetas e a caneca. As meias e bolsas estão anunciadas em pré-venda, com abertura das vendas efetivas nas próximas semanas.

“É uma honra proporcionar essa conexão de uma empresa como o Nubank com seus clientes. Nossos ideais fazem total sentido para tirar do papel essa parceria”, diz Bruno Imbrizi, presidente e fundador da Chico Rei.

A loja virtual também mapeia toda a cadeia produtiva, com auxílio a comunidades em situações de vulnerabilidade, bem como adota iniciativas voltadas para sustentabilidade. Entre elas, 100% das camisetas são veganas e com estampas à base d’água (selo organização PETA – People for the Ethical Treatment of Animals); reaproveitamento de resíduos gerados na produção (selo eureciclo); tratamento da água devolvida ao meio-ambiente; e, por fim, embalagens de papel reciclável costuradas em tecido.