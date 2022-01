Netflix: quais apostas de marketing fizeram da empresa a maior do setor

A Netflix foi uma das empresas responsáveis por transformar a relação entre o conteúdo consumido e a maneira de acesso a ele. O que começou, em agosto de 1997, como um negócio de aluguel de filmes por delivery restrito ao território da Califórnia, hoje é a maior e mais conhecida empresa de streaming do mundo. Com grandes mercados nos Estados Unidos, Brasil e Índia, a Netflix se consolidou como a veterana dos streamings que sabe muito bem o que está fazendo.

Durante sua trajetória, a Netflix não teve medo de se reinventar e praticamente caminhar em um território inexplorado. Apesar de ter uma postura reservada com a divulgação de dados internos, foi em 2003 que ela conquistou seu primeiro milhão de assinantes americanos. Nos 15 anos seguintes, as áreas atendidas cresceram e os títulos oferecidos foram diversificados.

Com isso, a curiosidade das pessoas pelo produto aumentou e transformou a Netflix na referência que é hoje. Em dados divulgados pela própria plataforma, a Netflix fechou o 3° trimestre de 2021 com mais de 4,4 milhões de novos assinantes – somando 213,5 milhões de assinantes pagos mundialmente. O faturamento foi de 7,48 bilhões de dólares, com um aumento de mais de 15% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Os atuais resultados da Netflix não seriam os mesmos sem planejamento e muito estudo por parte da empresa. Muitas dessas estimativas só se tornaram realidade por conta das estratégias de marketing implementadas por sua equipe de comunicação mundo afora.

As escolhas de marketing eficazes da Netflix

De inovação a gente entende

A Netflix é conhecida pela sua ousadia. Fica claro como a inovação é um valor central para a empresa, até porque a "irmã mais velha'' dentre os streamings só se tornou o que é por consequência da implementação de ideias inovadoras no negócio. Um exemplo disso dentro da história da empresa foi o lançamento do filme Black Mirror: Bandersnatch (2018). O filme expandia o universo da série de mesmo nome, trazendo mais reflexões sobre a tecnologia e a sociedade – permitindo que os telespectadores interajam com o longa a partir de decisões e opções simples colocadas na tela.

Um like para a cultura

A Netflix é global, mas preza por se comunicar localmente. Em outras palavras, a empresa tem uma comunicação especializada para cada mercado. Quando foi trabalhado o lançamento da nova temporada de Stranger Things, por exemplo, a Netflix contou com figuras públicas brasileiras como Xuxa para participar de um vídeo de divulgação. Vale lembrar que a Netflix também fez uma parceria com a SBT, lançando um episódio da série para divulgá-la na TV aberta. A comunicação foi toda trabalhada em cima da ideia do "dia que o mundo invertido invadiu a TV Aberta". Veja o vídeo abaixo:

Assim, a comunicação da plataforma é muito mais efetiva porque os assinantes se veem representados na forma com que as ideias, lançamentos e em como as publicidades são pensadas. Existe algo ali para se relacionar. E a atenção aos detalhes é algo importantíssimo no desenvolvimento e amadurecimento da marca e na maneira com que ela vai interagir com o seu público através do marketing.

Sem tempo para mimimi nas redes sociais

Outro core value é que a Netflix não perde tempo quando se comunica pelas redes sociais – principalmente no Twitter. A empresa abre mão da linguagem polida e muitas vezes distante de um negócio para assumir uma linguagem bem descontraída, cheia de referências, memes e falas comuns da internet. Aqui vão alguns exemplos:

Twitter/Reprodução Twitter/Reprodução

Twitter/Reprodução Twitter/Reprodução

Twitter/Reprodução Twitter/Reprodução

