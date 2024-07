Estrelas pagam R$ 66 mil por curso de negócios na Harvard

Anita Elberse, especialista em marketing e conhecida por seu curso "The Business of Entertainment, Media, and Sports" (ou #BEMS, como é chamado pelos ex-alunos nas redes sociais), criou um programa de quatro dias, no valor de US$ 12 mil (aproximadamente R$ 66,96 mil), aberto a profissionais não matriculados na Harvard Business School. Este curso se tornou um sucesso na universidade. Estudos de caso de Elberse, que vão desde a gestão de marca de David Beckham até estratégias de lançamento musical de Beyoncé, são frequentemente anunciados nas redes sociais como se fossem lançamentos de álbuns. As informações são da Bloomberg.

Elberse encerrou recentemente suas aulas com um novo estudo de caso sobre a sensação do YouTube, MrBeast. Embora ela não tenha permitido a observação da aula, a sessão foi filmada para fins promocionais. O estudo de caso de março de 2023 sobre MrBeast oferece uma visão sobre a análise que ela faz de sua máquina de conteúdo que gera US$ 100 milhões (cerca de R$ 558 milhões). Elberse valida a viabilidade do modelo de negócios de MrBeast e cita sua mãe, Sue, destacando os esforços filantrópicos de seu filho.

Após a aula, os alunos continuam a discutir o estudo de caso na cafeteria do campus. Um aluno, que é influenciador, argumenta que MrBeast, assim como Elon Musk, é movido por suas paixões e não pelo dinheiro. Matte Babel, diretor de marca da produtora de Drake, questiona alguns números de receita publicitária de MrBeast e sugere a Elberse que façam um estudo de caso sobre os negócios de Drake.

Casos de sucesso

Elberse, natural da Holanda, formou-se em comunicação na Universidade do Sul da Califórnia e fez doutorado na London Business School. Sua tese sobre dinâmicas de oferta e demanda no lançamento internacional de filmes ajudou a garantir um cargo de professora na Harvard Business School no início dos anos 2000. Lá, ela escreveu estudos de caso sobre acordos de endosso de LeBron James e a transformação da Marvel em um universo cinematográfico, culminando no livro "Blockbusters" de 2013.

O curso executivo de Elberse, iniciado um ano após o lançamento de seu livro, atrai artistas e atletas junto com executivos. Celebridades como Karlie Kloss e Dwyane Wade participaram das primeiras turmas e postaram sobre o curso nas redes sociais, aumentando ainda mais sua popularidade.

O curso se tornou um sucesso imediato, permitindo que pessoas comuns estudassem ao lado de celebridades e que famosos se sentissem parte da Ivy League. Em 2019, a cantora Ciara postou sobre sua aceitação no curso de Elberse, e os magnatas do "Fixer Upper", Chip e Joanna Gaines, também celebraram a conclusão do curso nas redes sociais.

Elberse geralmente trabalha em três ou quatro estudos de caso por ano, seguindo suas áreas de interesse. Ela já recebeu solicitações de empresas como a equipe de Fórmula 1 da Mercedes-AMG para considerar casos de seus líderes. O curso de Elberse, em seu décimo aniversário, continua a crescer em popularidade, atraindo cada vez mais celebridades.