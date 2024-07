TNT lança proposta de R$ 10 bilhões para assegurar transmissão da NBA

TNT anunciou na segunda-feira, 22, que fez uma oferta para manter seus direitos de transmissão da NBA e continuar produzindo o popular programa "Inside the NBA". Segundo o The Athletic, a TNT está igualando o novo contrato de 11 anos e R$ 10 bilhões que a NBA firmou com a Amazon, um acordo que a liga prefere honrar. A expectativa é que a liga rejeite a oferta do canal do grupo Warner, configurando um possível confronto entre as três partes.

Em seu comunicado, a TNT prometeu continuar com "nossos programas de estúdio icônicos" sem mencionar a Amazon. "Nós revisamos as ofertas e igualamos uma delas", afirma o comunicado. "Isso permitirá aos fãs continuar aproveitando nossa cobertura inigualável, incluindo as melhores produções de jogos ao vivo e nossos programas de estúdio icônicos, enquanto fortalecemos nosso compromisso de 40 anos por muitos mais anos. Nossa documentação foi submetida à liga hoje. Estamos ansiosos para a NBA assinar nosso novo contrato."

A TNT detém os direitos de transmissão da NBA há 35 anos. ESPN, NBC e Amazon fecharam acordos com a NBA para a próxima rodada de direitos de transmissão a partir da temporada 2025-26. Sob a direção da Warner Bros. Discovery e do CEO David Zaslav, a TNT não fechou um novo acordo durante uma janela exclusiva de negociação, mas manteve o direito de igualar ofertas de concorrentes, o que foi feito na segunda-feira.

De acordo com Marchand, a oferta da TNT pode resultar em vários cenários. A NBA e a TNT podem fechar um acordo para manter a liga na rede, ou podem chegar a um acordo para a saída da rede. A não resolução pode levar a um litígio.

Amazon x TNT

Com a TNT mirando o acordo da Amazon, o caminho está livre para o retorno da NBC à cobertura da NBA, que transmitiu jogos da NBA de 1990 a 2002. ESPN e ABC manterão o pacote principal da liga, incluindo a cobertura das Finais da NBA. O pacote da Amazon com a NBA não é exatamente o mesmo do da TNT. Atualmente, a TNT transmite jogos às terças e quintas-feiras durante a temporada regular, o fim de semana do All-Star e jogos dos playoffs até as finais da Conferência Oeste.

O acordo da Amazon inclui direitos a seis finais de conferência nos 11 anos do contrato, a NBA Cup (anteriormente o torneio de meio de temporada), jogos play-in e jogos de quinta-feira durante a temporada regular, após a cobertura de quinta-feira à noite da NFL.

Os atuais contratos de transmissão da NBA vão até a próxima temporada, o que significa que a TNT continuará transmitindo os jogos da liga até as finais da Conferência Oeste de 2025. Após isso, o futuro da cobertura da NBA pela rede e do "Inside the NBA" é incerto.

Apresentado por Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith e Shaquille O'Neal, "Inside the NBA" é um programa estimado por jogadores e fãs. Johnson teria afirmado que não deixará a TNT se a rede perder os direitos da NBA. O ex-jogador, por sua vez, sugeriu que sua própria produtora poderia assumir o programa e declarou que pretende se aposentar da transmissão ao final da próxima temporada.