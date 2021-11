MRV dá desconto de até R$ 19 mil em imóveis na Black Friday

A construtora MRV vai dar descontos de até 19 mil reais para quem quiser comprar um imóvel na Black Friday. A promoção inclui imóveis de 139 mil a 240 mil reais.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora

Os descontos partem de 2 mil reais, a depender do imóvel, e chegam a 7% do valor do imóvel. O foco é no consumidor com renda entre 2 mil e 7 mil reais. A ação ocorrerá em 104 praças de todo país e abarca estoques presentes em mais de 250 empreendimentos recém-concluídos.

“Queremos incentivar o brasileiro que, mais do que gastar, deseja investir. Com o dinheiro que gastaria em uma compra, ele pode realizar o sonho da casa própria”, afirma Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV. O apelo ao investidor leva em consideração o cenário do setor imobiliário, que vive uma pressão pelo aumento de preços.

Além do desconto, a construtora firmou acordo com o Magazine Luiza. Quem comprar um imóvel da MRV receberá até 500 reais para compras no Magalu. A MRV também vai participar da ação realizada pelo Banco Inter, com cashback de 500 reais, além de condições especiais em serviços financeiros.

“Mais do que a parte promocional, é uma forma de a MRV estar próxima de grandes marcas nesse momento, vinculando o setor imobiliário com o varejo”, diz Ely.

A expectativa da construtora com a promoção é crescer acima de 10% no mês de novembro, em comparação com outubro, o que representa uma inversão de tendência para a companhia, dado o cenário da construção civil. A MRV (MRVE3) reportou lucro líquido de 194 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 33,4% em relação ao mesmo período do ano passado.