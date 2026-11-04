Eleitores dos EUA aprovam restrições a data centers nas eleições

RESUMO ＋ Eleitores americanos aprovaram novas restrições a data centers. As votações ocorreram em uma eleição com 41 propostas locais sobre o setor em dez estados, segundo a Ballotpedia.

Eleitores dos Estados Unidos aprovaram restrições à expansão de data centers nas eleições de terça-feira, 3 de novembro. O resultado amplia a pressão política sobre a infraestrutura que sustenta a corrida pela inteligência artificial.

O debate chegou às urnas por diferentes caminhos. Um levantamento da Ballotpedia publicado antes da eleição identificou 41 propostas locais em dez estados: 28 buscavam limitar o desenvolvimento desses empreendimentos e 13 poderiam facilitá-lo. Esses números representam medidas submetidas à votação, não o total de restrições aprovadas.

O que estava em disputa

Entre as propostas restritivas, havia proibições, pausas temporárias, exigências de aprovação popular e garantias financeiras para comunidades. Ohio concentrou 21 das 41 medidas previstas para o dia 3, o maior número entre os estados.

As consultas não tinham todas o mesmo efeito: algumas poderiam mudar regras locais; outras apenas expressavam a opinião dos eleitores. A Ballotpedia contabilizou, por exemplo, perguntas consultivas sem força vinculante, além de referendos sobre zoneamento e acordos específicos.

Por que os data centers viraram tema eleitoral

Em análise publicada em agosto, os pesquisadores Nicol Turner Lee e Darrell M. West, da Brookings Institution, apontaram a ligação entre o debate sobre data centers e as preocupações com custo de vida. Consumo de energia e água, uso do solo e empregos passaram a integrar críticas de candidatos dos dois partidos.

A escala da demanda ajuda a explicar a atenção ao setor. Um relatório do Lawrence Berkeley National Laboratory publicado em junho de 2026 estima que os data centers poderão responder por 11,8% do consumo de eletricidade dos EUA em 2030, no cenário de referência. Os cenários alternativos vão de 9,5% a 15,3%. São projeções, sujeitas a mudanças na instalação e na operação dos equipamentos.

A EXAME já mostrou como o avanço dos data centers entrou na disputa eleitoral americana.