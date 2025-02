'Mil vídeos imperfeitos': veja como ele transformou seu restaurante em um íma de engajamento

Shawn Walchef sabe o que é ser ignorado, mas ele não vê isso como algo ruim. Na verdade, ele é grato por tudo que ser ignorado o ensinou.

Quando suas primeiras tentativas de expandir o alcance do Cali BBQ, em San Diego, por meio de releases e contatos com a imprensa local foram recebidas com indiferença, ele decidiu apostar em outro caminho: as redes sociais.

Publicando de forma consistente e sem se preocupar com a perfeição, Walchef descobriu os verdadeiros motores da conexão digital: o storytelling cru, a persistência e a disposição de ser vulnerável antes mesmo de encontrar um público fiel.

Hoje, 17 anos depois, tudo o que ele faz é baseado em um conceito que ele mesmo batizou de "hospitalidade digital".

Vulnerável e sem roteiros

No começo, Walchef não contava com uma equipe de mídia experiente nem com equipamentos sofisticados. Para ele, isso nunca foi um problema, pois, um dos maiores aprendizados ao longo da sua jornada foi que momentos espontâneos podem ser extremamente impactantes e que o público valoriza a honestidade acima da produção impecável.

"Você precisa reivindicar sua voz, reivindicar sua história e começar a compartilhá-la", diz Walchef. Segundo ele, alguns dos conteúdos de melhor desempenho do Cali BBQ são simples transmissões ao vivo feitas diretamente do restaurante, sem roteiro, sem edição, apenas mostrando o que acontece nos bastidores.

De início, a audiência era baixa, mas, isso nunca o desmotivou. Pelo contrário, ele concentrou sua atenção em quem estava assistindo, o que transformou espectadores em clientes rapidamente.

"Uma família da Carolina do Norte estava me assistindo e eles vieram conhecer o restaurante, em San Diego, no dia seguinte," relembra.

A importância da repetição e da prática

Muitos empresários se sentem bloqueados pelo medo de não criar "conteúdo de qualidade". Para Walchef, essa mentalidade é um obstáculo.

Ele defende que o foco deve estar na produção contínua, não na busca pela perfeição em um único vídeo ou post. "Não se trata de fazer um vídeo, trata-se de fazer mil. Se você colocar na cabeça que precisa fazer um vídeo por dia durante mil dias, ficará surpreso com o quanto vai melhorar e com o quanto vai julgar menos seus próprios padrões de qualidade", explica.

Essa repetição não apenas aprimora as habilidades de storytelling, mas também ajuda a superar o medo da exposição. Quanto mais conteúdo você cria, mais natural se torna o processo — e, com o tempo, a audiência cresce de forma orgânica.

A abordagem de Shawn Walchef para o marketing digital é resumida em um mantra simples:

"Seja o show, não o comercial".

O público não quer sentir que está sendo alvo de uma campanha publicitária; ele busca conexão com histórias reais, com o processo por trás do produto e com as pessoas que fazem o negócio acontecer. "O que a internet quer é que você mostre o processo," destaca Walchef.

No caso do Cali BBQ, o conteúdo mais popular inclui cenas dos churrasqueiros preparando a carne e momentos dos bastidores da rotina do restaurante. Essa transparência transforma o negócio em algo mais do que um simples local para refeições — cria uma comunidade em torno da marca, fortalecendo laços com o público.

Walchef destaca, no entanto, que não basta apenas publicar o conteúdo. O verdadeiro impacto está no engajamento contínuo, evitando o erro comum de "postar e desaparecer".

"Se alguém escreve uma avaliação no Google ou interage com sua postagem, essa pessoa é um ser humano", afirma. Responder pessoalmente a comentários e avaliações, sejam eles positivos ou críticos, demonstra que o cliente é valorizado.

Para ele, é nesse tipo de interação que acontece a verdadeira hospitalidade digital: ouvir, responder com empatia e entender que cada conexão pode gerar um impacto duradouro, com clientes que podem apoiar o seu negócio por gerações.

Lições de marketing

A trajetória de Walchef oferece insights valiosos para profissionais de marketing e branding que buscam se destacar em um ambiente cada vez mais competitivo:

Compartilhe sua história, mesmo que pareça desconfortável: a vulnerabilidade pode ser um ativo poderoso. Mostrar o lado humano do negócio cria laços de confiança com o público;

a vulnerabilidade pode ser um ativo poderoso. Mostrar o lado humano do negócio cria laços de confiança com o público; Seja o show, não o comercial: conteúdo autêntico e envolvente gera mais impacto do que campanhas publicitárias tradicionais;

conteúdo autêntico e envolvente gera mais impacto do que campanhas publicitárias tradicionais; Produza mais, julgue menos: o progresso vem da prática constante. Em vez de buscar o vídeo perfeito, concentre-se em criar de forma contínua;

o progresso vem da prática constante. Em vez de buscar o vídeo perfeito, concentre-se em criar de forma contínua; Engaje de verdade: cada comentário é uma oportunidade de construir um relacionamento. O engajamento real vai além da publicação do conteúdo;

cada comentário é uma oportunidade de construir um relacionamento. O engajamento real vai além da publicação do conteúdo; Aceite o fracasso como parte do processo: Erros fazem parte da jornada. O importante é continuar tentando e aprendendo com cada experiência.

No mundo do marketing e branding, pequenos ajustes podem gerar resultados transformadores. Para profissionais da área, a mensagem é clara: dominar estratégias eficazes e investir nelas com consistência não é apenas necessário — é o caminho para levar a carreira e os negócios a novos patamares.

