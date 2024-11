Mercado publicitário se reúne em Porto Alegre para a nova edição do CenpHub

O principal evento do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário vai reunir profissionais e especialistas para uma manhã de troca de experiências, tendências e inovações que cercam a indústria da comunicação.

O desembarque na capital gaúcha coincide com o momento de reconstrução da região, que foi devastada pelas chuvas nos últimos meses. Esse, por consequência, é um dos painéis do evento, dedicado justamente ao fundamental papel da comunicação e das grandes marcas na revitalização do Rio Grande do Sul, como são ferramentas vitais nesse processo.

O Cenp também trará uma conversa sobre as constantes transformações do mercado e a incorporação dos dados no dia a dia das empresas. Outro tema que será alvo de análise é a hiperfragmentação da mídia com o avanço das TVs conectadas, a consolidação do smartphone como o principal aparelho para o consumo de conteúdo e integração do mobiliário digital out-of-home.

Para fechar, uma projeção sobre a sustentabilidade e longevidade do mercado publicitário e apresentação de novas diretrizes para a indústria.

Assim como aconteceu nas primeiras versões do CenpHub em São Paulo, Recife e Brasília, o evento em Porto Alegre conta com uma agenda dinâmica focada no desenvolvimento e sustentabilidade do negócio com líderes e audiência que estão na linha de frente das agências de publicidade, veículos de comunicação, anunciantes e elos digitais.

“Sempre digo que a propaganda é a indústria que impacta todas as outras indústrias e, neste momento, de plena reconstrução de toda uma região é fundamental refletir sobre o futuro. Ativos como a publicidade e a comunicação são ferramentas para movimentar o mercado e aliados para acolher e informar uma população ainda vulnerável. A região sul é um celeiro de grandes talentos e anunciantes e com fortes agências e grupos de comunicação, que estão trabalhando em prol dessa revitalização”, diz Luiz Lara, presidente do Cenp.

O evento conta com o Apoio Master de grandes marcas como Globo, Kallas Mídia, Record, Samsung Ads, SBT e UOL. Conta ainda com o Apoio Institucional de Adobe, Clear Channel, Eletromidia, JC Decaux e Market Data, além do Apoio de Mídia da Exame, Grupo RBS, Meio&Mnesagem e PropMark. O Sinapro-RS também atua como Parceiro Estratégico.

As inscrições são limitadas. Fique atento para mais informações no site.

Serviço:

CenpHub Porto Alegre

Data: 12 de novembro

Horário: 8h às 13h

Local: Casa Vetro - Av. Veríssimo de Amaral, 110 - Jardim Europa, Porto Alegre



Confira a programação completa:

8h - Credenciamento / Welcome Coffee

9h - Abertura

9h30 - A agenda da transformação: como navegar em tempos incertos

Cássio Brandão (Google), Rafaela Alves (AlmapBBDO) e Rosane Fantinelli (Tramontina)

Moderador: Felipe Snege (Record TV)

10h10 - Consumo de mídia na era da hiper fragmentação

Essio Floridi (Samsung Ads), Karin Ribeiro (SBT) e Rodrigo Kallas (Kallas)

Moderador: Marcel Rodrigues (UOL)

10h50 - Coffee Break

11h20 – O papel da comunicação na reconstrução do RS

Caroline Torma (RBS), Renata Altenfelder (Renner) e Natacha Gastal (SECOM)

Moderador: Juliano Brenner Henneman (SINAPRO RS)

12h – Relações sustentáveis e pacto de valor

Claudio Paim (Globo), César Paim (Paim Comunicação) e Luís Gustavo Masieiro (Lojas Labres)

Moderadora: Regina Augusto (CENP)

13h - Encerramento