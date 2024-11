Mídia programática com influenciadores: o plano da BrandLovrs para distribuir R$ 1 bi em 4 anos

Nos últimos anos, o mercado de marketing de influência ganhou destaque entre empresas e marcas que buscam conexões mais diretas e autênticas com o público. No entanto, a capacidade de escalar campanhas com influenciadores — aqueles que dominam o engajamento nas redes sociais — ainda enfrenta barreiras operacionais e financeiras, limitando o alcance do setor.

Em uma tentativa de corrigir o desbalanço, a BrandLovrs criou o Creator Ads, que funcionara como um marketplace para a compra de conteúdo de marca feita por influenciadores digitais, ou creators. A startup usa inteligência artificial (IA) e um marketplace com mais de 200 mil creators cadastrados para automatizar campanhas e trazer eficiência ao investimento.

E faz sentido a aposta. O setor de marketing de influência tem espaço para crescer, uma vez que responde por pouco mais de 2% dos R$ 80 bilhões investidos em mídia no país.

O Creator Ads surge como resposta ao cenário atual, onde, segundo dados da Kantar Ibope Media e Statista, apenas 1% dos creators — aqueles com mais de 100 mil seguidores — concentram a maior parte das oportunidades de monetização, enquanto os menores, que somam 99%, enfrentam dificuldades para atrair parcerias mesmo com taxas de engajamento até 113% maiores, conforme estudo da HyperAuditor.

Segundo Rapha Avellar, fundador e CEO da empresa, o novo sistema integra a estrutura tradicional da mídia programática à Creator Economy, em uma plataforma que promete resolver gargalos como a complexidade na seleção de perfis, na gestão de contratos e na análise de retorno.

"Vinte anos atrás, a compra de anúncios online também era um desafio, e o avanço das Ad Networks e das compras programáticas mudou esse cenário," diz Avellar.

Entre os recursos, a ferramenta Campaign Manager permite que marcas gerenciem, de forma centralizada, todas as suas campanhas com creators, além de oferecer uma funcionalidade chamada Moments, que organiza entregas específicas e define cronogramas de postagem diretamente na plataforma, reduzindo o número de pontos de contato manuais.

Com o uso de IA, a BrandLovrs desenvolveu o Smart Match AI, um algoritmo que promete escolher o influenciador ideal para cada campanha em questão de segundos, comparando perfis e engajamento com as características do público-alvo.

A ferramenta é parte essencial da proposta de automatização e foi vencedora em um hackathon promovido pelo Google, onde foi reconhecida por sua capacidade de otimizar o processo de seleção de creators.

Eficiência e escalabilidade no marketing de influência

Para os criadores de conteúdo, o Creator Ads também traz vantagens que visam simplificar o relacionamento com marcas e garantir pagamentos ágeis. Pelo aplicativo BrandLovrs, os creators recebem convites automatizados para campanhas, com orientações sobre prazos e formatos de entrega, podendo fazer o upload dos conteúdos diretamente no app.

A plataforma também oferece o GuardIAn, uma IA que verifica a conformidade de cada peça de conteúdo com as diretrizes da marca antes da publicação, agilizando o processo de revisão.

O Creator Pay, uma solução financeira integrada, automatiza o processo de pagamento dos influenciadores, desde a assinatura de contratos até a distribuição dos valores na carteira digital do app.

A BrandLovrs já realiza cerca de um pagamento por minuto para nano e microinfluenciadores e prevê que, nos próximos quatro anos, mais de R$ 1 bilhão serão distribuídos a creators cadastrados.

"O Creator Ads foi pensado para resolver as dificuldades que travam o crescimento da Creator Economy," afirma Avellar. "Queremos construir um futuro onde campanhas escaláveis com creators sejam tão acessíveis quanto qualquer outra mídia programática."

O lançamento já atraiu grandes nomes do mercado. Empresas como Coca-Cola, Mercado Livre, Claro, L'Oréal e Amazon têm utilizado a plataforma para gerenciar campanhas com milhares de influenciadores e conteúdos simultâneos.