Riachuelo reforça presença no Lollapalooza 2025 com ativações da Pool Jeans

A Riachuelo amplia sua estratégia de marketing no Lollapalooza 2025 ao posicionar a Pool Jeans como a marca oficial de jeans (denim) do festival. Com ativações interativas e um espaço imersivo, a varejista busca reforçar sua conexão com o público jovem e aposta no evento como plataforma para fortalecer sua identidade no mercado.

O Lollapalooza, que acontece entre 29 e 30 de março, em Interlagos (SP), se consolidou como um dos principais festivais de música do Brasil, atraindo um público diverso e engajado. De olho nesse potencial, a Riachuelo investe no Pool Stage, um espaço projetado para estimular a expressão individual e oferecer experiências que unem moda, música e entretenimento.

Entre as ativações, estão um estúdio fotográfico profissional, festas exclusivas e dinâmicas como roleta de brindes, bancada de maquiagem, customização de peças, gifts exclusivos e cenários instagramáveis.

Durante o evento, a Pool Jeans também vai relançar a Pool Pouch, acessório que foi sucesso em 2024, e distribuirá capas de chuva desenvolvidas em parceria com a Toró.

Para a Riachuelo, a ação faz parte de uma estratégia de marketing experiencial que busca não apenas visibilidade, mas também conexões emocionais e reconhecimento de marca.

"O Lollapalooza é o cenário perfeito para darmos um gostinho da nova fase de Pool, que traz em seu DNA um espírito jovem e cheio de movimento", diz Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo. “Nosso objetivo é que o público não só conheça a marca, mas também vivencie a Pool Stage, criando experiências autênticas e inesquecíveis. Para nós, o jeans vai além de um item de moda: é uma expressão de identidade”, finaliza.