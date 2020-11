Magalu no TikTok: 1 milhão de seguidores em três meses

Em apenas três meses após estrear no TikTok, a Lu (@magalu), influenciadora virtual do Magalu, conquistou 1 milhão de seguidores na plataforma de modo orgânico, isto é, sem pagar por eles. Segundo a empresa, é a primeira vez que uma marca brasileira do varejo alcança este número no TikTok. Um dos vídeos em que a influenciadora 3D aparece em um challenge contabiliza mais de 16 milhões de visualizações.

A conexão com o público jovem é uma das conquistas da marca com seu perfil no TikTok. “Acredito que não existe receita de bolo para se conectar com o público jovem. Mas o que o Magalu tem feito é trabalhar conteúdos com autenticidade e saber fazer uma boa leitura do contexto da comunidade. Como marca, o que buscamos com nossa atuação na plataforma é justamente traduzir nossos objetivos de negócio em conteúdos que nos permitam fazer parte da conversa”, diz Pedro Alvim, gerente de mídias sociais do Magazine Luiza à EXAME.

Há vídeos da Lu com mais de 30.000 duetos, feitos por usuários da plataforma. Ao todo, a influenciadora virtual conta hoje com mais de 21 milhões de fãs em todas as redes sociais, entre Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.

O TikTok do Magalu conta com conteúdos pensados exclusivamente para a audiência que está ali, com life hacks, dicas para facilitar a vida com produtos que são vendidos pelo superapp do Magalu e vídeos criados em parceria com influenciadores consolidados na plataforma.

“A Lu participa de challenges que viralizam entre os usuários do TikTok. Recentemente, “ela” publicou um vídeo em que é feita uma lista de checagem sobre qualquer assunto. Há vídeos deste tipo com celebridades, profissionais da saúde, casais entre outros. No nosso caso, utilizamos o tema #TemnoMagalu e colocamos a Lu para responder sim ou não para a existência de certos itens à venda no Magalu. Com objetivo de comprovar a diversidade de produtos disponíveis, elencamos itens inusitados vendidos na plataforma, como bonecão de posto e aliança de noivado, e mesclamos com produtos que não são “vendidos” na plataforma, mas dialogam de forma bem-humorada com o usuário”, diz Alvim.

Foi no TikTok que os fãs da influenciadora virtual tiveram oportunidade de vê-la pela primeira vez de corpo inteiro em 3D, fazendo movimentos e challenges. Sua estreia na plataforma do momento foi um verdadeiro sucesso. O vídeo de lançamento foi realizado com a maquiadora artística, Leticia Gomes (@leticiafgomes), outro fenômeno do TikTok. Nele, Leticia se transformou na própria Lu, usando apenas maquiagem.

A expectativa de expansão do perfil do Magalu no TikTok está alinhada com o crescimento da plataforma no país, que ganha cada vez mais espaço e atrai marcas em busca de conexão com um público jovem.

“No Tiktok, nosso foco está em product discovery quando falamos em #TemNoMagalu. Vamos continuar estudando a plataforma e os movimentos que acontecem dentro dela, e continuar construindo nossa estratégia, dentro de nossos objetivos, tendo a Lu como protagonista dos conteúdos”.