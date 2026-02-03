Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Musk chama presidente da Espanha de ‘tirano’ por plano de restringir redes

Bilionário reagiu ao plano do governo espanhol que restringe acesso de menores e amplia regras às plataformas

(BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

(BRENDAN SMIALOWSKI / Colaborador/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19h51.

Última atualização em 3 de fevereiro de 2026 às 19h53.

O empresário Elon Musk atacou nesta terça-feira, 3, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em publicações nas redes sociais.

Musk classificou Sánchez como “tirano” e usou a expressão “Dirty Sánchez” ao reagir às medidas anunciadas pelo mandatário para restringir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e ampliar a responsabilização das plataformas digitais.

A manifestação ocorreu em uma postagem no X, antigo Twitter, na qual Musk comentou um vídeo de Sánchez. No conteúdo citado, o presidente espanhol apresenta o novo pacote regulatório e critica explicitamente o projeto de inteligência artificial de Musk, o Grok, por criar conteúdo considerado “sexual ilegal”.

O ataque de Musk foi feito no mesmo dia em que Sánchez anunciou que a Espanha vai proibir o acesso às redes sociais por menores de 16 anos e impor novas obrigações às plataformas digitais. Entre as medidas, está a previsão de responsabilização legal dos executivos das empresas de tecnologia por infrações cometidas em seus serviços.

Sánchez fez o anúncio durante discurso no plenário da Cúpula Mundial de Governos, realizada em Dubai, evento que reúne cerca de 30 chefes de Estado e de governo.

O plano do governo espanhol também prevê a tipificação como crime da manipulação de algoritmos e da amplificação de conteúdo ilegal. Além disso, o Executivo informou que estudará, em conjunto com o Ministério Público, possíveis infrações legais envolvendo ferramentas como Grok, TikTok e Instagram.

Outra medida anunciada por Sánchez é a criação de um sistema de rastreamento e quantificação de conteúdos, com o objetivo de mapear o que o governo chamou de “pegada de ódio e polarização” nas plataformas digitais.

*Com informações de EFE

Acompanhe tudo sobre:EspanhaElon Musk

Mais de Mundo

Trump elogia Petro e diz amar a Colômbia após reunião na Casa Branca

Trump sanciona lei que encerra a paralisação do governo dos EUA

Netanyahu diz que Autoridade Palestina será excluída da gestão de Gaza

Otan inicia planejamento militar para reforçar segurança no Ártico

Mais na Exame

Carreira

Como melhorar o diálogo entre as pessoas e as empresas em 2026

Pop

BBB 26: Por que o botão de desistência não fica verde o tempo todo?

Brasil

CPI do INSS adia depoimento de Vorcaro para depois do carnaval

Esporte

Jogos de Los Angeles 2028 terão ingressos mais caros e riscos nos vistos, diz COI