Musk chama presidente da Espanha de ‘tirano’ por plano de restringir redes

O empresário Elon Musk atacou nesta terça-feira, 3, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em publicações nas redes sociais.

Musk classificou Sánchez como “tirano” e usou a expressão “Dirty Sánchez” ao reagir às medidas anunciadas pelo mandatário para restringir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e ampliar a responsabilização das plataformas digitais.

A manifestação ocorreu em uma postagem no X, antigo Twitter, na qual Musk comentou um vídeo de Sánchez. No conteúdo citado, o presidente espanhol apresenta o novo pacote regulatório e critica explicitamente o projeto de inteligência artificial de Musk, o Grok, por criar conteúdo considerado “sexual ilegal”.

O ataque de Musk foi feito no mesmo dia em que Sánchez anunciou que a Espanha vai proibir o acesso às redes sociais por menores de 16 anos e impor novas obrigações às plataformas digitais. Entre as medidas, está a previsão de responsabilização legal dos executivos das empresas de tecnologia por infrações cometidas em seus serviços.

Sánchez fez o anúncio durante discurso no plenário da Cúpula Mundial de Governos, realizada em Dubai, evento que reúne cerca de 30 chefes de Estado e de governo.

O plano do governo espanhol também prevê a tipificação como crime da manipulação de algoritmos e da amplificação de conteúdo ilegal. Além disso, o Executivo informou que estudará, em conjunto com o Ministério Público, possíveis infrações legais envolvendo ferramentas como Grok, TikTok e Instagram.

Outra medida anunciada por Sánchez é a criação de um sistema de rastreamento e quantificação de conteúdos, com o objetivo de mapear o que o governo chamou de “pegada de ódio e polarização” nas plataformas digitais.

