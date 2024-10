Luau MTV, programa de TV icônico dos anos 90, está de volta com a Corona

A Corona se uniu à MTV para trazer de volta um dos programas mais icônicos dos anos 2000: o Luau MTV. O especial musical, que celebrava a chegada do verão, foi criado pelo Grupo Abril e volta a ser exibido para marcar os dez anos da presença da marca premium de cerveja da Ambev no Brasil.

A nova edição será gravado nas praias de Preá, no Ceará, e tem estreia prevista para este ano. A campanha de lançamento começou nesta quarta-feira, 23, hoje, com vídeos teaser estrelados por ícones praianos, produzidos pela Soko, nas redes sociais da Corona.

O Corona Luau MTV traz um feat inédito no cenário musical com L7nnon e Marcelo Falcão, e a apresentação ficará a cargo de Bella Campos, Pedro Scooby e Sarah Oliveira. A ideia é promover uma experiência de descontração que une gerações em um cenário que representa a essência da marca: a praia.

“Corona nasceu na praia e tem a essência da natureza. Quando pensamos em verão, sol e mar, a música está sempre presente. Ao buscar uma forma de celebrar um ano tão especial - os 10 da marca no Brasil - esses elementos, naturalmente, nos levaram a lembrar do programa. É incrível estar junto com a MTV para unir presente e passado em um projeto único”, diz Gabriela Gallo, diretora de marketing de Corona no Brasil.

Corona se une à MTV para trazer de volta programa icônico dos anos 2000, o Corona Luau MTV (Divulgação)

Tendência da 'newstalgia'

O Luau MTV foi um marco na cena cultural brasileira, estreando em 1997 e se tornando uma celebração anual que reunia artistas nacionais e internacionais em um formato acústico à beira-mar.

Com a participação de VJs como Carla Lamarca, Cuca Lazzarotto, Fernanda Lima e Sarah Oliveira, o programa apresentou grandes nomes da música, incluindo Ivete Sangalo, Charlie Brown Jr., Cássia Eller e Nando Reis ao longo dos anos. A última edição foi ao ar em 2012, com a banda Raimundos e a apresentação de Ellen Jabour.

Agora, com o retorno do Corona Luau MTV, a marca busca aproveitar a tendência da “newstalgia”, que revisita o passado de forma criativa. Com a combinação de artistas, um cenário paradisíaco e a presença de personalidades conhecidas, o programa visa atrair uma nova geração de espectadores, ao mesmo tempo em que cativa aqueles que viveram os áureos tempos do Luau.