Grupo Petrópolis lança Vold X, cerveja premium sem glúten

O Grupo Petrópolis, dono de marcas como Itaipava, Crystal, Petra e Black Princess, entrou para o rol de cervejarias que fabricam a bebida sem glúten. A empresa anunciou a expansão de seu portfólio com a Vold X, uma cerveja premium puro malte voltada a esse segmento.

A novidade atende a uma demanda crescente dos consumidores por produtos sem glúten, uma tendência já explorada por concorrentes como a Ambev, com Stella Artois Pure Gold e Michelob Ultra, e o Grupo Heineken, com Amstel Ultra.

De acordo com a empresa de análises Fior Markets, esse mercado deve alcançar US$ 18,8 bilhões até 2025, com um crescimento anual de 16,3%. O interesse pela bebida sem glutén tem se expandido desde a pandemia, impulsionado pela facilidade do comércio online e pela crescente atenção ao bem-estar, especialmente entre pessoas com doença celíaca e aquelas que buscam alternativas mais saudáveis.

“Frequentemente, realizamos pesquisas com os consumidores, observando as tendências. A inspiração para a Vold X surgiu a partir disso. Decidimos lançar um novo rótulo, já que as nossas marcas existentes possuem territórios bem definidos”, diz Cristiane Rosa, head de marketing de categorias e consumer insights do Grupo Petrópolis.

A Vold X é uma american lager, produzida com lúpulos nobres alemães que prometem amargor e notas herbais e cítricas. A cerveja conta com 5% de teor alcoólico e 12 IBU (International Bitterness Unit), índice que mede o amargor das cervejas. A título de comparação, a Stella Artois Pure Gold tem 15 IBU.

A novidade chega para reforçar o portfólio premium do Grupo Petrópolis, ao lado de marcas como Black Princess e Cacildis. A categoria, liderada pela Heineken no setor, é a que mais cresce e tem impulsionado os resultados das cervejarias. A Ambev, por exemplo, destacou que seus rótulos premium, como Spaten, Corona e Original, cresceram 12,4% em volume no segundo trimestre. Desde 2019, esse volume aumentou quase 200%.

“O segmento de cervejas premium representa 22% do mercado total de cervejas no Brasil e tem crescido acima da média nos últimos seis anos. Em 2024, tivemos alta de aproximadamente 11% nesse segmento. Por isso, a Vold X representa uma grande oportunidade”, afirma a head de marketing do Grupo Petrópolis. Ela ressalta, no entanto, que a categoria mainstream ainda é a mais relevante para a empresa.

“Até agosto de 2024, o mercado de cervejas no Brasil avançou 1% em volume. No mesmo período, o share do Grupo Petrópolis cresceu pouco mais de 10%”, complementa. O aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento da marca Petra, que registrou alta de 30%, além de Itaipava, que se manteve como líder em consumo nos lares no último ano, e das marcas de baixo custo Crystal e Lokal.

Entre os três principais fabricantes de cerveja no país, o Grupo Petrópolis foi o que mais cresceu em participação de mercado entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, passando de 11,2% para 12,1%, segundo a Nielsen. No mesmo período, a Ambev caiu de 59,1% para 58% e a Heineken de 24,8% para 24,6%.

'Mais encorpada'

Para se destacar frente às concorrentes e abocanhar fatia de marcado, o Grupo Petrópolis aposta nas características da Vold X para conquistar o paladar dos brasileiros.

“O sabor é encorpado, com espuma cremosa e firme. Normalmente, ao escolher uma cerveja sem glúten, o consumidor espera uma opção mais leve. No entanto, oferecemos uma experiência com sabor amargo marcante e corpo robusto”, destaca Rosa.

Segundo ela, a bebida harmoniza com castanhas, queijo coalho, brie, presunto cru, copa, massas com molho de tomate, camarão, aves e carnes vermelhas grelhadas e assadas, além de pratos das culinárias mexicana, chinesa e japonesa.

Produzida inicialmente na fábrica da companhia em Uberaba (MG), a Vold X chega ao mercado com duas opções de embalagem: lata de 269 ml e long neck de 250 ml. A companhia não informa valores de investimento, mas afirma que a inovação, que requer legislações específicas, não demandou nenhum custo adicional para fabricação. "O orçamento de TI e tecnologia em geral é um dos maiores do grupo", diz.

A bebida já está disponível nos principais varejos das regiões Sul e Sudeste e chegará ao restante do Brasil ao longo do mês de outubro. Os preços variam entre R$ 4,99 e R$ 5,99, dependendo da região.

Curiosamente, o nome Vold X surgiu de um insight de marketing e mira nas gerações mais jovens. “O mercado de cervejas tem experimentado um crescimento significativo, com novidades tanto em marcas premium quanto mainstream. Frequentemente, as pessoas pedem: ‘Quero uma cerveja. Qual? Ah, compra uma cerveja X.’ Isso nos levou a pensar: 'E se brincássemos com essa interação?' Como a marca Vold já estava registrada pelo Grupo Petrópolis, decidimos criar o conceito divertido ‘Vou de X’ (ou Vold X)", conta.

A brincadeira servirá como base para as campanhas de lançamento da marca, que serão desenvolvidas de forma 360. O plano inclui estabelecer parcerias e buscar influenciadores. “Em vez de atuar na TV aberta, optaremos por uma comunicação mais direcionada e segmentada, explorando principalmente os canais digitais e o ponto de venda”, finaliza Rosa.

Vold X – Características sensoriais