Ele trabalhava cada vez mais e a empresa não crescia: os 5 hábitos que viram obstáculo, segundo CEO

Os hábitos que levam alguém ao primeiro sucesso podem ser os mesmos que impedem o próximo. É a tese de Bruce Eckfeldt, CEO e coach de negócios, em artigo publicado nesta quarta-feira, 4, na revista americana Inc.

Ele fala por experiência própria: ao chegar a cerca de US$ 5 milhões de receita, sua empresa parou de crescer, não importava o quanto ele se esforçasse.

Eckfeldt gostava de fechar negócios e tinha a credibilidade de fundador e CEO, mas só conseguia participar de um número limitado deles. Em outro texto na Inc., conta que chegou a escrever propostas de madrugada, o único horário livre que restava. A empresa só voltaria a crescer quando ele contratasse um profissional de vendas e confiasse nele.

Fazer isso foi a parte difícil. “Era difícil para mim apoiar um processo que eu não havia criado, que não entendia fundamentalmente e que não controlava”, escreve.

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O autor escreve para fundadores e executivos, mas o raciocínio serve para quem acabou de receber a primeira promoção. O profissional que se destaca por entregar bem costuma ser o que mais sofre para largar a tarefa quando passa a responder por uma equipe. As cinco mudanças abaixo são as que Eckfeldt considera decisivas.

1. Da execução ao desenvolvimento de pessoas

Enquanto continuar preso à entrega do dia a dia, o líder será o gargalo do crescimento, segundo Eckfeldt. O foco precisa mudar para encontrar as pessoas certas, colocá-las nas posições certas e orientá-las nas decisões certas.

2. Do fechamento à criação de demanda

Sair das vendas exigiu abrir mão da alegria e da satisfação que elas davam a ele. No lugar, o CEO precisou aprender marketing e geração de demanda: buscar os clientes certos, com os problemas certos, para os produtos em que a empresa era boa e lucrativa.

3. Do curto para o longo prazo

Fundadores costumam olhar de 30 a 60 dias à frente, puxados pelas urgências. Eckfeldt recomenda planejar de 12 a 36 meses, porque é nesse horizonte que se constroem recursos e capacidades. Ele faz uma ressalva: nas fases iniciais, o foco na entrega é necessário até que a demanda seja validada.

4. De dentro da empresa de volta ao mercado

Depois de organizar a operação, muitos líderes perdem contato com clientes, concorrência e tendências do setor. A saída é delegar o que é interno para voltar a pensar nos mercados e em novos segmentos.

5. De decidir tudo a construir como se decide

A maioria dos fundadores ainda toma todas as decisões importantes, segundo o autor. A proposta é trocar a pergunta: em vez de tentar decidir melhor, melhorar a forma como as decisões são tomadas e dar autonomia às pessoas.

Crescer também é soltar

Para Eckfeldt, crescer também exige abrir mão de algo. Quando as novas estratégias não funcionam, vale procurar o que ainda está sendo segurado. Ele sugere três perguntas:

Qual desses hábitos prende mais você, e o que ele lhe dá?

Como estaria o seu trabalho daqui a um ano se você saísse desse papel?

Quem na equipe está pronto para assumir algo que você ainda faz sozinho?

O apego também é emocional

As cinco mudanças têm um lado emocional. Em todas, alguém precisa largar uma tarefa que traz segurança, reconhecimento ou prazer, e tolerar ver outra pessoa fazê-la de um jeito diferente. Perceber esse apego e administrar o desconforto de soltar são habilidades de autoconhecimento e autogestão, que pesam tanto para um CEO quanto para quem está começando.

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