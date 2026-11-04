Marinho lança candidatura à Presidência do Senado com discurso de anistia a condenados por golpe

O Partido Liberal lançou oficialmente, nesta quarta-feira, 4, a candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-coordenador da campanha derrotada de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, ao comando do Senado Federal. Marinho conta com o apoio de pelo menos 33 senadores que estiveram no evento, em Brasília.

Em discurso aos colegas parlamentares, Marinho voltou a defender a aprovação da anistia a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua fala, o senador disse que a pauta representa a vontade do povo e que vai trabalhar por ela. A jornalistas, Marinho disse considerar a pauta correta, mas evitou comprometer-se com a sua aprovação.

"Anistia é uma pauta que foi impedida de fora para dentro de tramitar dentro do Congresso que representa o povo brasileiro. (...) Qualquer projeto de lei, inclusive a anistia, que nós consideramos correta, deverá tramitar como qualquer outro projeto e quem vai resolver não sou eu, eu sou mais um. Vou submeter ao escrutínio dos meus pares, o que a maioria decidir é o que vai acontecer", afirmou.

Um projeto anterior, que reduzia penas, chegou a ser aprovado pelo Congresso em 2025 e vetado integralmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro deste ano. Os parlamentares derrubaram o veto presidencial em 30 de abril, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos da norma em maio, até que o plenário da Corte julgue sobre sua constitucionalidade.

Senador admite força de Alcolumbre

Marinho também disse ter "certeza absoluta" de que terá mais de 40 votos para se eleger (ele precisa de ao menos 41), mas admitiu que o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), é o favorito à reeleição. A votação ocorrerá em 1º de fevereiro, quando a nova legislatura assumir.

"Estamos largando. Temos com certeza mais de 40 votos. Temos os números suficientes para vencer esta eleição, mas contra nós, se você perguntar a qualquer analista político, eles dirão que o atual detentor do mandato (Davi Alcolumbre) é o favorito porque tem como cooptar (...) com verbas, com recursos, com vantagens", disse Marinho aos senadores que o apoiam.

Marinho também afirmou que o governo Lula "vai mover céus e terras, vai tentar comprar a consciência dos senhores (senadores), mas não vai conseguir, (porque) estamos aqui entre irmãos".

O ex-coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro conseguiu reunir quase toda a bancada eleita do PL, que, a partir de fevereiro, será a maior do Senado, com 29 dos 81 senadores. Compareceram ao evento também os três senadores eleitos pelo Novo — Deltan Dallagnol (PR), Marcel Van Hattem (RS) e Lahesio Bonfim (MA) — além de Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Guilherme Derrite (PP-SP), que, embora estejam em outras siglas, apoiam o bolsonarismo e a candidatura de Derrite.

Sem Tereza Cristina, Michelle e Damares

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), foi eleita senadora em 5 de outubro, não compareceu à reunião, nem Damares Alves (Republicanos-DF). Ambas são próximas de Tereza Cristina (PP-MS), que mantém sua candidatura à presidência do Senado, apesar da pressão do bolsonarismo por sua desistência.

A jornalistas, Marinho afirmou que respeita a decisão de Tereza Cristina de manter sua candidatura e disse que há um acordo político para que os dois estejam juntos "oportunamente". Com isso, o parlamentar sinaliza que a senadora poderá apoiá-lo caso não consiga se viabilizar como candidata competitiva ao cargo. Tereza Cristina não tem o apoio do próprio partido, o PP, que decidiu endossar a reeleição de Alcolumbre. O atual presidente do Senado tem o apoio do União Brasil e ainda deve ter o respaldo de MDB, PT, PSD e PSB.

"A Tereza tem toda a legitimidade de ser candidata. Nós conversamos inclusive hoje pela manhã. Ela vai tentar viabilizar a sua candidatura e, no momento oportuno, pelo acerto entre nós, vamos convergir, até porque nós estamos do mesmo lado, defendemos as mesmas coisas, as mesmas bandeiras e acreditamos que é necessário que haja uma mudança na Presidência do Congresso", afirmou Marinho.

Durante o evento, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, defendeu Tereza Cristina e disse aos pares que a parlamentar participou de reuniões de definição da candidatura de Marinho. Ele pediu para que a direita bolsonarista não critique a ex-ministra de Jair Bolsonaro.

Defesa da fuga de Flávio

No ato que lançou sua candidatura, Marinho também voltou a defender a fuga de Flávio Bolsonaro para Miami após a derrota nas eleições. O senador criticou o que chamou de "processo (judicial) enviesado" contra Flávio, em referência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, proferida logo depois dos resultados do segundo turno, de determinar que o senador e candidato derrotado entregasse seus passaportes.

Moraes é relator de um dos inquéritos que investigam Flávio Bolsonaro, neste caso, por suas relações com o advogado Willer Tomaz, suspeito de atuar no escândalo das fraudes do INSS, o que Tomaz nega. A decisão do ministro Moraes sobre Flávio atendeu a um pedido da Polícia Federal. Em sua fala, Marinho chamou a PF de "polícia aparelhada".

"Não imagine que é fácil fazer o que ele (Flávio Bolsonaro) fez: cortar os laços e ir para outro lugar. Buscar uma vida diferente porque entendeu que no nosso país a Justiça não lhe é proporcionada com a mesma isenção e com a mesma paridade que deveria ser proporcionada ao conjunto de brasileiros", disse Rogério Marinho.