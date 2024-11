Lay's oferece US$ 1 milhão para quem criar novo sabor de batatinha

O concurso existe desde 2012. Durante as quatro primeiras competições em 2012, 2014, 2015 e 2017, a marca de salgadinhos recebeu milhões de inscrições, encontrou 14 finalistas e coroou quatro vencedores.

O Cheesy Garlic Bread venceu em 2012, o Kettle-Cooked Wasabi Ginger levou o prêmio em 2014, o Southern Biscuits and Gravy foi coroado em 2015 e o Crispy Taco foi o campeão em 2017. Alguns desses vencedores e alguns finalistas voltarão por tempo limitado aos supermercados dos EUA para "inspirar" os consumidores.

O Lay's Chicken and Waffles (finalista de 2012), o Cheesy Garlic Bread, o Southern Biscuits and Gravy, o Wavy Fried Green Tomato (finalista de 2017) e o Crispy Taco retornarão na forma de um kit exclusivo disponível nas redes sociais da marca.

Para o concurso principal, os amantes de salgadinhos podem enviar suas ideias até 21 de fevereiro no DoUsAFlavor.com. Durante o período de quatro meses, os participantes podem enviar até 10 ideias diariamente com o nome do sabor, inspiração e ingredientes principais Após o encerramento das inscrições, um painel de jurados selecionará três finalistas e a equipe da Frito-Lay dará vida aos melhores sabores.