Internautas pedem boicote à Centauro após divulgação da camisa do Vasco

O clube de futebol Vasco da Gama anunciou para esta segunda-feira, às 20 horas, o evento virtual de lançamento das novas camisas do time, mas, erroneamente, os itens foram publicados antes no site da varejista de itens esportivos Centauro.

Os torcedores do Vasco ficaram indignados e começaram no Twitter o movimento #BoicotaCentauro. O evento desta noite tem expectativas altas porque o time volta a usar camisas da Kappa depois de duas décadas.

O Vasco tem investido em campanhas de marketing com torcedores, jogadores atuais e famosos que já deixaram o clube.

Procurada, a Centauro afirmou que “a página com a nova camisa do Vasco já foi retirada do ar e estará disponível no site da empresa hoje, a partir das 20h.”