Insider promove 2ª edição de premiação para criadores de conteúdo

A Insider prepara a segunda edição do Insider Creators Awards, evento marcado para março, no State Innovation Center, em São Paulo. A companhia prevê reunir mais de 600 criadores de conteúdo em uma noite com cerimônia de premiação, ativações de marcas e apresentações musicais.

Nesta edição, o evento passa a permitir ativações de outras empresas. Segundo Ana Naressi, head de marketing de influência da Insider, a abertura reflete o avanço do mercado.

“Cada vez mais marcas entendem a contribuição que os criadores trazem para suas estratégias de branding e de vendas. Estar ao lado deles, gerando experiências e conexão em um momento de celebração, é de um potencial incrível”, afirma.

O Insider Creators Awards premiará criadores em 12 categorias, incluindo Creator do Ano, Melhor Conteúdo Original e Melhor Conteúdo Trend. Os vencedores serão definidos por voto popular, aberto ao público, combinado com avaliação de júri técnico.

Entre os apresentadores das categorias estão Maurício Meirelles, Julia Iorio, Igor 3k, do Flow Podcast, e Lito Sousa, do Aviões e Músicas.

O evento reunirá nomes como Lara Santana, com 3,8 milhões de seguidores, Renato Albani, com 4,7 milhões, Professor HOC, com 2 milhões, e Manu Cit, com 3 milhões. Também participam canais como Achismos TV, com 5,2 milhões de inscritos.

A iniciativa ocorre em um cenário de expansão da economia de criadores. Segundo levantamento de 2025 do Reglab, o Brasil soma 3,8 milhões de influenciadores digitais, o que representa quase 16% do total global. O estudo estima que o mercado movimenta cerca de R$ 20 bilhões. Em 2024, o crescimento foi de 43%.

A programação será dividida em três etapas: black carpet, cerimônia de premiação e after party. Segundo a Insider, o evento integra sua estratégia de relacionamento com criadores e construção de marca.

“Somos uma das marcas que mais apoiam os criadores digitais do Brasil, porque entendemos que eles moldam a cultura, impulsionam as artes e fomentam a criatividade”, diz Naressi.

Fundada em 2017 por Yuri Gricheno e Carol Matsuse, a Insider atua no e-commerce de vestuário. A empresa declara ter mais de 1,2 milhão de clientes em mais de 50 países.