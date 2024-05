Heineken promove festa gratuita para fãs da Champions League neste sábado; saiba como ir

No próximo sábado, 1, a Heineken, patrocinadora oficial da UEFA Champions League pelo 18º ano consecutivo, realizará um evento imersivo e gratuito em parceria com a Red Door Agency para a final da competição, que será disputada entre Borussia Dortmund, da Alemanha, e Real Madrid, da Espanha, a partir das 16h, no estádio de Wembley, em Londres. Assim como na final feminina, realizada no último dia 25, a 'watch party' ocorrerá no UmRooftop, na capital paulista, e promete proporcionar aos torcedores experiências inéditas além da transmissão da partida.

Para a ocasião, a Heineken criará três salas interativas e tecnológicas dentro do espaço, projetadas para refletir diferentes perfis de fãs. O "The Superstitious One" reunirá amuletos da sorte para os torcedores supersticiosos. O "Stats Freak" oferecerá análises táticas dos jogos em telas interativas, enquanto o "The 'Special One' Gamer" proporcionará momentos de descontração com videogames e outras tecnologias.

O evento ainda contará com uma exposição de itens exclusivos de jogadores lendários da UEFA Champions League, permitindo que os fãs revivam a história da competição. Jornalistas esportivos como Renata Fan, PVC e Daniel Braune, juntamente com as ex-jogadoras da seleção brasileira Formiga e Cris Rozeira, estarão presentes para comentar a partida e interagir com os torcedores.

Os DJ´s Melon Blush e Carola foram responsáveis por animar o público após o término da final feminina, agora, a dupla Saulo e Beto, os Heavy DJs, se juntam ao DJ Melon Blush para o evento da final masculina.

“Para esse projeto das watch parties, pensamos na construção de um espaço próprio e ideal para receber os fanáticos pela UEFA Champions League. Desde 2020 que não promovemos um evento proprietário para esse momento das finais, por isso estamos muito felizes com a ação e focados em oferecer uma experiência imersiva para aqueles que vivem intensamente a competição” , disse Lucas Pires, gerente de marketing da Heineken no Brasil.

Ingressos para a Heineken UEFA Champions League watch party

Para garantir a presença na final masculina do dia 1º de junho, é necessário acessar o site da Sympla, realizar o cadastro e resgatar o ingresso. Um e-mail confirmará o registro e apenas o recebimento do QR Code garantirá o ingresso, sujeito à capacidade limitada de 800 pessoas. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, dia 31, às 12h.