Jogos de hoje, sábado, 1, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Corinthians contra o Botafogo e Fluminense contra Juventude pelo Campeonato Brasileiro são os destaques do futebol deste sábado, 1.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Brasileirão Série C, MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Carioca Série A2

15h - América-RJ x Artsul - Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Brasileirão Série D

15h - Jacuipense x Itabaiana

16h - Treze-PB x América-RN

17h - ASA x Retrô

17h - Águia de Marabá x Altos-PI

18h - São José-SP x Maringá

18h - Cianorte x Concórdia

Campeonato Equatoriano

15h - Aucas x Imbabura - Star+

20h - Emelec x Libertad-EQU - Star+

Campeonato Uruguaio

15h - Progreso x Cerro Largo - Star+

UEFA Champions League (Final)

Brasileirão

Amistoso Internacional Feminino

17h - Brasil (F) x Jamaica (F) - Canal GOAT (Youtube)

18h - Estados Unidos (F) x Coreia do Sul (F) - Star+

Brasileirão Série B

17h - Brusque x Novorizontino - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Confiança x Aparecidense - DAZN

17h - Sampaio Corrêa x Remo - DAZN

19h30 - Ferroviário x Londrina

19h30 - Tombense x Ferroviária

Campeonato Argentino

18h - Racing x Deportivo Riestra - Star+

MLS

20h30 - Inter Miami x St. Louis City - AppleTV+

Concacaf

22h15 - Pachuca x Columbus Crew - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians ; veja horário

O jogo Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere, às 21h.

Que horas é o jogo do Fluminense ?

O jogo Fluminense x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid pela UEFA Champions League

O jogo Borussia Dortmund x Real Madrid terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 1.

SBT

16h - Borussia Dortmund x Real Madrid - UEFA Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 1.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 1.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

18h30 - Cuiabá x Internacional - Brasileirão

21h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

Premiere

16h - Grêmio x RB Bragantino - Brasileirão

16h - Vitória x Atlético-GO - Brasileirão

18h30 - Cuiabá x Internacional - Brasileirão

18h30 - Fluminense x Juventude - Brasileirão

21h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

TNT

16h - Borussia Dortmund x Real Madrid - UEFA Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

15h - Aucas x Imbabura - Campeonato Equatoriano

20h - Emelec x Libertad-EQU - Campeonato Equatoriano

15h - Progreso x Cerro Largo - Campeonato Uruguaio

18h - Estados Unidos (F) x Coreia do Sul (F) - Amistoso Internacional Feminino

18h - Racing x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino

22h15 - Pachuca x Columbus Crew - Concacaf

Globoplay

18h30 - Cuiabá x Internacional - Brasileirão

21h - Corinthians x Botafogo - Brasileirão

Canal GOAT (Youtube)

15h - América-RJ x Artsul - Carioca Série A2

17h - Brasil (F) x Jamaica (F) - Amistoso Internacional Feminino

17h - Brusque x Novorizontino - Brasileirão Série B

DAZN

17h - Confiança x Aparecidense - Brasileirão Série C

17h - Sampaio Corrêa x Remo - Brasileirão Série C

Max

16h - Borussia Dortmund x Real Madrid - UEFA Champions League

AppleTV+