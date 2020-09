Heineken promove campanha para incentivar volta aos bares e restaurantes

A Heineken acaba de lançar a campanha Back to The Bars (De volta aos bares) assinada pela agência Publicis da Itália. A iniciativa celebra a reabertura responsável dos bares ao redor do mundo.

Ao som da música “That’s Life”, cantada por Dante Marchi, cuja versão mais famosa é de Frank Sinatra, as cenas apresentam os cuidados que os frequentadores de bares devem ter. Além da utilização de máscaras, são vistas formas de cumprimentar os amigos usando o cotovelo, distanciamento social e, por exemplo, um jeito diferente de apagar as velas de um bolo de aniversário, apenas abanando, ao invés de assoprar.

“Diante de um cenário tão novo, pensamos em como podemos contribuir para ajudar nossos consumidores a lidar com a situação atual, além de pensarmos em como apoiar nossos parceiros a enfrentar um momento de negócio tão desafiador”, afirma Vanessa Brandão, diretora de marcas premium do Grupo Heineken no Brasil.

Retomada

No Brasil, o grupo Heineken implementou uma série de ações para garantir a segurança de suas equipes, parceiros e clientes na pandemia. Uma delas é a parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein com o uma plataforma de conteúdo e aprendizagem eletrônica em que os donos dos bares e restaurantes receberão recomendações de boas práticas para reabertura.

Todo o material está em linha com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e mais de 17 mil estabelecimentos do país poderão acessar. Ao final do treinamento, há ainda um certificado oficial das duas empresas, que poderá ser utilizada pelos estabelecimentos participantes.

Outra iniciativa é a parceria com a Goomer, que oferece uma plataforma de transformação digital para que bares, restaurantes e comércios de alimentação tenham cardápios digitais nos pontos de venda, além de serviço de atendimento on-line. Desde sua criação já atendeu mais de 50 mil estabelecimentos. Até agora, o serviço já gerou mais de R$ 15 milhões de economia para o setor.