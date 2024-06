Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir em São Paulo; veja datas e ingressos

Após o sucesso da temporada de estreia do espetáculo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" no teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, entre abril e maio deste ano, a leitura dramática chega a São Paulo a partir do próximo dia 20 de junho, no Teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis.

O evento, apresentado pelo Sesc São Paulo e Itaú, celebra os 80 anos de carreira de Fernanda Montenegro, 94, e explora a visão libertária de Beauvoir (1908-1986) sobre o feminismo, além de sua relação de vida com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980).

Sem personificar Simone, Fernanda se cerca de seus óculos, uma mesa, uma cadeira, da trilha sonora e da iluminação para emprestar sua experiência íntima com a obra, dividindo com a plateia o impacto que a liberdade evocada por Beauvoir teve nessa geração de mulheres. O tempo de preparação e refino para a criação de um ambiente sem interferências demasiadas privilegia a proximidade com o público, que testemunhará a prática da liberdade defendida pela escritora, na voz da atriz.

O encontro de Fernanda Montenegro com a compilação do pensamento de Simone de Beauvoir extraída da obra “A Cerimônia do Adeus“, é uma aproximação com essa escritora, pensadora e ensaísta, que revolucionou a visão do feminino.

"Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração. O espetáculo, baseado em uma de suas obras, proposto a mim em 2007 por Sérgio Britto, já com a saúde extremamente debilitada, não se realizou. A ideia permaneceu em mim através de outra criação de Simone de Beauvoir – “A Cerimônia do Adeus”. Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos. Texto pronto, Bonarcado Produções Artísticas e Carmen Mello levaram à cena essa adaptação com o título de 'Viver Sem Tempos Mortos'. Encenação referencial de Felipe Hirsch. Direção de Arte importante de Daniela Thomas e Iluminação plena de Beto Bruel", diz Fernanda Montenegro.

"Ao ler, no palco, Simone de Beauvoir, nós nos conscientizamos da liberdade que essa Mulher se impôs e propôs a todas as gerações que a sucederam", complementa a atriz.

Datas do espetáculo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir"

O espetáculo fica em cartaz até o dia 21 de julho, com apresentações de quinta a sábado, às 20h e às 18h, aos domingos. Os ingressos custam de R$ 18 a R$ 60 e começam a ser vendidos partir de 11 junho, às 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc e pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br e presencialmente a partir de 12 junho, às 17h, em todas as unidades do Sesc São Paulo.

“O Sesc celebra a oportunidade de democratizar o acesso de diversos públicos ao encontro entre uma das expoentes das artes brasileiras, e uma das principais pensadoras do século XX, sobretudo devido o potencial das manifestações culturais para estimular reflexões tocantes à experiência humana”, afirma Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

Para Eduardo Tracanella, diretor de marketing do Itaú Unibanco, apresentar essa obra é celebrar o legado e inspirar as pessoas. "Pilares que são importantes para o Itaú na celebração dos 100 anos. Fernanda é uma inspiração, sempre. E estar ao lado dela nesse momento tão importante como artista e também com temas tão importantes para o nosso dia a dia é a prova de como ela faz jus a ser um dos nomes mais marcantes no Brasil, que perpassa o tempo e permanece relevante, se reinventando”, finaliza.

Serviço