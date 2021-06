Gil do Vigor fará campanhas para o Grupo Boticário

O economista Gilberto Nogueira Junior, ex-participante do BBB21 conhecido como Gil do Vigor, se torna parceiro do Grupo Boticário ao vai agregar na construção de mensagens e execução de campanhas de comunicação da marca O Boticário.

“Estar aqui fazia todo sentido com minha história e minha trajetória e todas as batalhas que assumi ao longo da minha vida e expus para o país durante o programa”, diz Gil.

Segundo a empresa, fatores como os compromissos com diversidade e inclusão para os 12 mil funcionários foram decisivos para a parceria com Gil. Com contrato inicial de um ano, o influenciador e economista chega ao Grupo Boticário para estrelar campanhas publicitárias e ações especiais, com grande foco na região Nordeste.

"Queremos que a nossa influência na vida dos consumidores seja cada vez mais positiva e construtiva e isso esbarra, também, nas associações que fazemos. Acreditamos que o Gil vem para somar em tudo que acreditamos, construindo uma relação duradoura”, diz Renata Gomide, diretora de comunicação do Grupo Boticário.

