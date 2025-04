Fernanda Brunsizian é a nova diretora de comunicação da Betano no Brasil

A Betano, casa de apostas esportivas, anunciou nesta segunda-feira, 14, Fernanda Brunsizian como nova diretora de comunicação no Brasil.

Com mais de 20 anos de atuação em empresas de tecnologia, como Samsung, LinkedIn e RD Station, Brunsizian agora se junta à Betano para estruturar e liderar a área de comunicação corporativa no país.

Antes de assumir o novo cargo, a executiva atuava como business communications manager, responsável pela comunicação do WhatsApp Business na América Latina.

Na Betano, será responsável por estruturar a área de comunicação interna e externa, com foco em apoiar o crescimento da empresa no Brasil e integrar as diferentes áreas do negócio.

“A Betano tem feito um trabalho muito sério e consistente e se destacado dentro desta nova indústria, a qual todos nós estamos nos acostumando. Será um prazer ajudar a construir a sua trajetória no Brasil com a responsabilidade que o setor merece”, diz Brunsizian.

A Betano foi uma das primeiras empresas do setor de apostas a obter regulamentação do governo federal para atuar no mercado brasileiro e detém os naming rights de competições como o Brasileirão Betano, a Copa Betano do Brasil e a Supercopa Betano Rei 2025.