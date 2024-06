Pix, ícone verificado e IA: as novidade do WhatsApp para empresas

A Meta anunciou nesta quinta-feira, 6, um novo pacote de novidades para empresas que usam o WhatsApp para fechar negócios, como a inclusão do Pix como meio de pagamento, a chegada do ícone de verificação no WhatsApp e uma nova fase de uso da inteligência artificial (IA) no aplicativo.

O anúncio foi feito na terceira edição do Conversations, evento global da Meta para os negócios de mensagens instantâneas, onde são anunciados os principais lançamentos de produtos. Considerado um mercado estratégico para o WhatsApp junto da Índia e da Indonésia, o Brasil recebeu o Conversations pela primeira vez.

"Nosso país está na liderança em criatividade e inovação no WhatsApp – tanto pra negócios quanto pra outros usos diários", afirmou Guilherme Horn, diretor do WhatsApp para mercados estratégicos.

Realizado em São Paulo (SP), o evento híbrido recebe 1,2 mil pessoas presencialmente, com transmissão ao vivo para outras 800 mil. Veja abaixo os principais anúncios:

Pix como meio de pagamento no WhatsApp

O Pix, meio de pagamento favorito dos brasileiros, entra agora como opção para pagamento dentro do WhatsApp Business. A Meta já havia lançado, no ano passado, a função de pagamentos no aplicativo com o uso de cartão de crédito e débito.

"Queremos que pessoas e empresas possam cada vez mais resolver o seu dia-a-dia por meio de conversas no WhatsApp. A extensão da funcionalidade de pagamentos para médias e grandes empresas e a integração com o Pix vêm para reduzir a fricção de experiências de compras que já acontecem hoje no WhatsApp", comenta Horn.

Expansão da IA da Meta

Em vídeo, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou a expansão da ferramenta de inteligência artificial da empresa para o Brasil. A assistente de IA empresa deve ser disponibilizada em português a partir de julho.

Um dos potenciais é o treinamento de robôs de chat que possam conversar e oferecer suporte para os clientes de forma mais assertiva. "As IAs precisam estar alinhadas com os produtos e serviços da empresa. Fazer isso de maneira correta representará uma enorme possibilidade de escala nos negócios", destacou.

Outra possibilidade são as "ferramentas de entrega otimizada". Elas permitem que as empresas direcionem certas mensagens para os clientes que têm mais probabilidade de se interessar por aquele assunto em vez de entregar um mesmo conteúdo para toda a base.

A ferramenta já havia sido lançada pela Meta em inglês no mês de abril. Para Conrado Leister, vice-presidente e diretor geral da empresa no Brasil, a incursão em IA deve ser uma alavanca "imprescindível" para o crescimento da Meta. "Achamos que, no futuro, a mensageria será a principal forma de interação entre as pessoas e a inteligência artificial."

Empresa verificada no WhatsApp

Um dos grandes desafios dos pequenos negócios no WhatsApp é provar para o cliente que se trata de um negócio sério em que ele pode confiar. De olho nisso, a Meta traz o selo verificado para o WhatsApp Business com o “Meta Verified”. A implementação ocorre de forma gradual não apenas no Brasil, mas também na Colômbia, na Índia e na Indonésia.

"Com o ‘Meta Verified’, será mais fácil para pequenas empresas construir credibilidade com seus clientes e fortalecer suas marcas de forma que os clientes se sintam mais confiantes ao entrar em contato com o estabelecimento", defendeu Zuckerberg.

Ligação para empresas

Apesar das inovações de IA, existem clientes que preferem um contato direto com um atendente da loja via ligação de voz. Até então isso não era possível no WhatsApp, onde a conversa entre clientes e grandes empresas se dava por texto e comandos automatizados. A empresa anunciou que está em fase de testes para implementar a possibilidade de ligação na plataforma.