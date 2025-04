Felipe Neto presidente? A estratégia do youtuber para vender um audiobook

Felipe Neto se tornou um dos assuntos mais buscados no Google Trends e nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 3, após anunciar uma suposta pré-candidatura à Presidência da República em 2026. A declaração, no entanto, fazia parte de uma estratégia de marketing para a Audible.

No vídeo, com mais de 8 milhões de visualizações só no Instagram, o empresário e influenciador, que tem 47,2 milhões de inscritos no YouTube, afirmou que queria ser presidente mesmo sem experiência política, destacando o poder das redes sociais.

“Eu anuncio minha pré-candidatura à Presidência da República. E este não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego para o resto da vida”, disse.

Ele também mencionou a criação de uma nova rede social, chamada "Nova Fala", que permitiria um “governo neutro, sem qualquer ideologia” — uma clara referência ao livro '1984', de George Orwell.

O termo remete à 'novolíngua' – ou 'novafala', em algumas traduções –, idioma fictício criado pelo regime autoritário retratado no livro. O influenciador também mencionou que a plataforma funcionaria como um ministério, “talvez o da Verdade”. Em '1984', o Ministério da Verdade é responsável por manipular informações e definir a versão oficial dos fatos conforme os interesses do governo.

A citação de Neto indicava que o anúncio fazia parte de uma ação de marketing, o que ele confirmou nesta sexta-feira, 4. A suposta candidatura, na verdade, se tratava de uma estratégia para divulgar uma parceria com a Audible.

O serviço da Amazon anunciou hoje o lançamento do audiolivro de '1984', narrado por Lázaro Ramos. “O que eu queria, na verdade, era sua atenção”, afirmou o influenciador.

Em nota, a Audible destacou que a participação de Felipe Neto na campanha se deve à sua "habilidade de criar um diálogo cultural importante e encorajar o debate sobre os temas ao redor de '1984'."

O objetivo, segundo a empresa, é "inspirar os ouvintes a experimentarem esse clássico da literatura de uma nova forma, mais imersiva, que o formato do áudio oferece, nas vozes de um grande elenco brasileiro."

'1984' e as referências de Felipe Neto ao clássico de George Orwell

Publicado em 1949, o romance distópico '1984', de George Orwell, tornou-se um clássico da ficção científica política e influenciou diversas manifestações culturais no Ocidente. A obra inspirou, por exemplo, o nome do reality show Big Brother, referência ao ditador fictício do universo “orwelliano”, o Grande Irmão.

O livro também aparece em menções feitas por Felipe Neto. No vídeo, é possível ver, na estante ao fundo, uma edição de luxo de 1984, lançada em 2021 pela editora Excelsior. Acima do livro, há um quadro com um olho, imagem semelhante à que ilustra a capa dessa edição.

Outra referência ocorreu quando Neto afirmou que, como presidente da rede social, seria um “irmão mais velho” para os brasileiros, expressão que remete ao Grande Irmão, líder totalitário da narrativa de Orwell.

Vale destacar que o influenciador mantém o Clube do Livro FN, plataforma de debates literários. Atualmente, o grupo lê Puro (2023), de Nara Vidal, romance ambientado nos anos 1930, em Minas Gerais, que trata de autoritarismo, racismo e eugenia.