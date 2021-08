Evino usa câmbio de 2020 e dá até 65% de desconto em vinhos; entenda

O e-commerce de vinhos Evino preparou a semana do Câmbio Congelado, que vai até o dia 27 de agosto, com um kit diferente a cada dia com cotação do dólar de fevereiro de 2020, quando estava a R$4,35. Dessa forma, os descontos chegaram a até 65%.

Segundo a marca, a ação promocional visa seguir democratizando o consumo dos vinhos no Brasil. Durante essa semana, a Evino ainda disponibilizará um dia de frete grátis em todos os produtos.

“Temos a missão de descomplicar o vinho no país e na semana do Câmbio Congelado, os brasileiros terão a oportunidade de conhecer novos rótulos ou aproveitar aqueles que já conhecem e gostam por um preço ainda melhor”, afirma Eduardo Souza, co-CEO da Evino. “Esta será a melhor oportunidade para grandes pedidos até a Black Friday, quando traremos muitas novidades e descontos".

Ainda de acordo com o executivo, essa campanha foi realizada também em maio deste ano, e usa como base fevereiro de 2020 por ser o mês anterior ao início da disparada do dólar.

Alguns dos vinhos que estarão nos kits na semana do Câmbio Congelado são:

Franco Pacenti Brunello di Montalcino DOCG 2014: um vinho harmônico com taninos finos e acidez equilibrada, combina com queijos curados e bisteca assada.

Vino Rosso d’Italia Aimone: rótulo italiano encorpado e com um sabor frutado e persistente, harmoniza bem com carnes vermelhas e pratos de culinária italiana.

Don Simon Seleccion Tempranillo: um dos vinhos mais vendidos da Espanha, possui corpo médio e taninos macios, pode ser combinado com embutidos e espaguete a bolonhesa.