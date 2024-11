Espaço imersivo da Melissa chega ao Brasil após passar por Milão e Paris

A ativação global Melissa Frizzante desembarca no Brasil neste mês após passagens por Milão e Paris com o objetivo de se conectar com o público de uma maneira diferente.

"Se a Melissa tivesse um sabor, qual seria?". Essa foi a pergunta que norteou a criação da experiência sensorial. A ativação consiste em explorar o paladar a partir de três sabores de soda italiana - criados pela Melissa e inspirados em três cores exclusivas da clássica sandália Melissa Possession desenvolvidas especialmente para o projeto.

Os visitantes terão a oportunidade de saborear as três sodas oferecidas gratuitamente: Don’t Worry Be Berry (cassis), Jelly Spritz (cereja) e Watermelon Haze (melancia), além de poderem comprar os produtos exclusivos da ativação: sandália Melissa Possession e bolsa Melissa Refraction.

“A Melissa sempre buscou inovar e se conectar de maneiras inesperadas com o público, criando experiências que vão além do produto. Com Melissa Frizzante, estamos expandindo a percepção sensorial da marca, unindo moda e arte com criatividade e diversão. Essa ativação reforça nosso compromisso em oferecer vivências únicas, alinhadas à estratégia de levar a Melissa para o mundo com projetos inovadores e conectados às tendências globais”, afirma Paulo Pedó, diretor da Melissa.

A ativação no Brasil passou pelo Cubo JK, em São Paulo, e agora ficará em 16 e 17 de novembro no Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e depois em 30 de novembro e 1º de dezembro na Casa Quadrado, em Trancoso, na Bahia.

As versões da Melissa Possession e Melissa Refraction exclusivas da ativação estarão à venda nos espaços de Melissa Frizzante, no aplicativo oficial Melissa e no e-commerce melissa.com.br