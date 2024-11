Releitura de clássicos: 5 lançamentos de tênis em novembro

Neste mês, marcas como New Balance e ASICS apresentam lançamentos de tênis em colaboração com artistas. A New Balance, em parceria com Jack Harlow, apresenta o 1906R Rose Runner, com design floral e tecnologia de amortecimento, enquanto a ASICS colabora com o estúdio Kiko Kostadinov no sabot GEL-STYRAX, que aposta na praticidade.

Já FILA e Lacoste apresentam relançamentos de modelos clássicos. A FILA relança o tênis Blur, popular nos anos 2000, com uma estética retrô modernizada para o gorpcore. Já a Lacoste introduz o L001 Set, disponível em três versões, destacando a durabilidade do couro e a sofisticação da marca.

New Balance

New Balance: nova coleção com Jack Harlow (Divulgação/Divulgação)

New Balance e Jack Harlow, ícone cultural indicado ao Grammy, se unem para o lançamento do 1906R Rose Runner, uma releitura elegante do clássico tênis de corrida de 2010, transformado em uma peça de estilo casual. Com design marcante e paleta floral, o 1906R Rose Runner combina estética com tecnologia.

O Jack Harlow x New Balance 1906 Rose Runner é confeccionado na parte superior em algodão bordado floral, sobreposto por camadas de couro em tom de rosa. A base do tênis é acentuada pelo verde do solado e do calcanhar, criando uma harmonia para o destaque das rosas. Já a língua no tênis e os cadarços são de veludo, com um toque sofisticado ao visual.

Marca registrada da New Balance, o 1906R Rose Runner oferece também conforto e suporte através da tecnologia de amortecimento ABZORB SBS no calcanhar, além da sola N-ergy para absorção de impacto e da haste Stability Web no meio do pé, que proporciona um ajuste confortável e travado.

Disponível na loja física da New Balance no Conjunto Nacional e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.499,99.

ASICS

ASICS e PLEASURES: colaboração inspirada nas belezas naturais (Divulgação/Divulgação)

A ASICS e a PLEASURES lançam uma colaboração inspirada nas belezas naturais, destacando o icônico GEL-NYC. O objetivo da parceria foi criar uma experiência sensorial dinâmica, evocando formas e texturas que remetem ao ambiente natural.

A campanha visual mergulha na temática "natureza", com cenários criados por uma equipe de artistas que reproduzem elementos como piscinas naturais, campos de musgo e poças de lama borbulhantes. Esses ambientes interativos destacam o design do GEL-NYC e sua conexão com o mundo natural.

“Vivendo na Califórnia, estamos constantemente expostos aos ciclos da natureza. Queríamos incorporar essas sensações no design deste GEL-NYC único”, diz Alex James, cofundador e diretor da PLEASURES.

Disponível por R$ 999,99, no site da ASICS, e nas lojas Guadalupe, Your ID e Artwalk.

ASICS e estúdio Kiko Kostadinov: modelo estilo sabot (Divulgação/Divulgação)

A ASICS também expande sua parceria com o estúdio Kiko Kostadinov, apresentando o preto como nova cor da coleção ASICS NOVALIS.

Inspirada pela rotina do dia a dia, a segunda temporada do ASICS NOVALIS traz atualizações nas silhuetas essenciais, porém na cor preta. O destaque da coleção é o modelo GEL-STYRAX, um tênis no estilo sabot que elimina o sistema tradicional de cadarços, oferecendo praticidade e versatilidade.

O novo modelo está disponível apenas no site da ASICS, por R$1.599,99.

Fila

Fila: relançamento do tênis Blur, apresentado pela primeira vez em 1998 (Divulgação/Divulgação)

A FILA relança o tênis Blur, símbolo da moda e cultura dos anos 2000. Originalmente lançado em 1998, o Blur está de volta, mantendo seu design icônico que combina o estilo retrô com o conforto moderno.

O nome "Blur" remete às manchas características que definem o design. Nesta nova versão, detalhes refletivos adicionam um toque moderno e garantem visibilidade, enquanto a entressola oferece conforto, estabilidade e suporte necessários para qualquer ocasião.

“Com a ascensão da estética gorpcore e a adição de roupas multifuncionais no dia a dia, os dad shoes seguem em alta. Esta releitura do FILA Blur permite uma conexão profunda com a história da própria marca, unindo funcionalidade e um design marcante. Celebrando a interseção entre o esporte, estilo e a criatividade, reafirmando o compromisso de oferecer produtos sofisticados e irreverentes, que transcendem gerações”, diz Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da FILA Brasil.

Com numeração do 34 ao 43, nas cores black/gardenia/moonless, glacier gray/castlerock/blanc de blanc, gardenia/turtledove/gardenia. O lançamento está disponível no site da Fila por R$ 599,99.

Lacoste

A Lacoste apresenta o L001 Set, uma evolução do seu icônico modelo. (Divulgação/Divulgação)

A Lacoste apresenta o L001 Set, uma evolução do seu icônico modelo. O L001 Set, em três novas variações, masculino, feminino e infantil.

A versão clássica do L001 Set tem estilo casual, com cabedal de couro durável e detalhes icônicos como o crocodilo no calcanhar e o logotipo L001 na língua. A opção elevada traz uma entressola off-white elegante e rótulos vintage, enquanto a versão premium, feita de couro nappa, oferece um design totalmente branco, representando a simplicidade e a sofisticação da Lacoste.

À venda no e-commerce e lojas físicas a partir de R$ 999.