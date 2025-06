Entenda como a Netflix transformou sua abertura em referência de sucesso mundial

O Tudum começou no Brasil, em 2020, como um evento da Netflix para mostrar ao público brasileiro as próximas novidades da plataforma. Com o sucesso, virou tradição. E, em maio de 2025, o festival cruzou fronteiras pela primeira vez e ganhou uma edição internacional em Los Angeles.

Apesar da expansão, a proposta continua a mesma: reunir fãs, criadores de conteúdo e artistas para celebrar o entretenimento de forma imersiva. Para especialistas, o encontro virou mais do que apenas um evento.

Lilian Carvalho, especialista em marketing digital e professora da Saint Paul Escola de Negócios, acredita que o evento é um caso de sucesso de marketing sensorial. Segundo ela, é a imersão proporcionada pelo encontro que gera engajamento e faz com que os participantes se sintam parte de uma comunidade. E isso tem muito valor.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Design e som no centro da experiência digital

Em vez de apenas contar histórias, a Netflix convida o público a vivenciá-las de maneira imersiva e sensorial. Mas Lilian pondera que isso é um desafio para marcas que nasceram em formato digital. No entanto, no caso da Netflix, o desafio virou acerto.

“A Netflix é uma das marcas que melhor utilizam o sensorial”, diz a especialista. Para ela, o ‘Tudum' – aquele som que antecede os conteúdos da Netflix e dá nome ao evento – já ultrapassou o status de vinheta e se consolidou como um símbolo da cultura pop.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Segundo ela, é um clássico contemporâneo, instantaneamente reconhecível por qualquer pessoa minimamente conectada ao universo do entretenimento. “Só não sabe do que estou falando quem vive debaixo de uma pedra”, brinca.

A linguagem invisível da navegação

Ela também chama atenção para a importância da interface – tanto no visual quanto na forma como os usuários navegam nas plataformas.

Para ela, o design bem-feito não é só uma questão estética: ele influencia diretamente a maneira como interagimos com produtos digitais, tornando a experiência mais fluida, agradável e fácil de entender.

“A linguagem visual e de navegação se tornou tão forte que já serve como referência", afirma. Como exemplo, ela cita o Gympass, muitas vezes chamado de “Netflix das academias”.

Ela observa que certos elementos visuais e funcionais já se consolidaram como padrão. Por isso, ao acessar uma nova plataforma com esse mesmo estilo, o usuário reconhece imediatamente como interagir com ela.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga