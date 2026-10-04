Que horas saiu o resultado do primeiro turno em 2022? Veja o horário

Com a divulgação das primeiras parciais das eleições de 2026 prevista para começar às 17h deste domingo, 4, pelo horário de Brasília, uma dúvida pode surgir entre os eleitores: que horas saiu o resultado do primeiro turno em 2022?

Na eleição anterior, a confirmação de que a disputa presidencial teria um segundo turno ocorreu às 21h25. Naquele momento, a apuração ainda era parcial, mas o desfecho já era irreversível.

Para 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não prevê um horário para concluir a apuração ou confirmar os eleitos. Segundo informações da Rádio Senado, o tempo depende da velocidade de processamento dos boletins de urna.

Que horas começa a apuração em 2026?

A divulgação dos resultados começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, para todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

As primeiras parciais não representam a definição dos vencedores. Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

A votação ocorre das 8h às 17h, com Brasília como referência e ajustes nos horários locais das regiões com fusos diferentes. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar.

Por isso, algumas seções poderão concluir os trabalhos depois das 17h. Nesses locais, o boletim de urna será emitido após o último eleitor votar.

Quando será possível confirmar o resultado?

Não é necessário concluir toda a contagem para que o desfecho de uma disputa seja confirmado. Em 2022, a definição do segundo turno ocorreu quando o resultado ainda era parcial, mas já não poderia ser revertido.

Neste domingo, o avanço da totalização mostrará se algum candidato à Presidência alcançou a votação necessária para vencer no primeiro turno ou se haverá uma segunda rodada.

Para vencer, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos, cálculo que exclui os votos brancos e nulos. Se ninguém atingir essa marca, os dois mais votados disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Onde acompanhar os resultados?

Os resultados oficiais poderão ser consultados em tempo real no Portal Resultados do TSE e no aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS. As ferramentas permitem acompanhar a totalização por estado, município ou zona eleitoral, além de pesquisar os votos por cargo e candidato.

A EXAME também terá cobertura em tempo real, com uma plataforma de apuração das disputas pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas no Senado. A cobertura reunirá reportagens nos estados, análises de Brasília e transmissão ao vivo.