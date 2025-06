‘A cadeira de líder não existe se não há cuidado com os colaboradores’, diz Head Brasil da Wellhub

Para Ricardo Guerra, Head Brasil da Wellhub – plataforma de soluções de bem-estar corporativo –, o primeiro passo para uma boa liderança está no cuidado com a saúde mental dos colaboradores.

Durante seu painel no RH Summit 2025, o executivo explicou que investir no bem-estar dos colaboradores foi por muito tempo visto como um diferencial. Mas, hoje, é uma exigência estratégica para líderes que desejam resultados consistentes. E isso é mais do que uma percepção individual – está sustentada por dados.

De acordo com Guerra, empresas que conseguem medir o impacto dos programas de bem-estar apresentam resultados positivos em 95% dos casos. Além disso, estudos mostram que organizações com foco em saúde têm ações mais valorizadas no mercado e um desempenho mais estável ao longo do tempo.

Mas Guerra vai além: cuidar da saúde mental, física e emocional das equipes não é um papel exclusivo do RH. Na visão dele, essa responsabilidade agora precisa ser dividida.

"A jornada é individual mas a cultura é o principal solução para alavancar os resultados" Ricardo Guerra, Head Brasil da Wellhub

É só assim que o cuidado poderá ser transformado em algo vivo dentro da cultura – e não em mais um item de prateleira do pacote de benefícios. O desafio é que isso exige mudança de mentalidade.

Nesse cenário, Guerra acredita que plataformas como a Wellhub podem apoiar empresas a transformar benefícios em experiências reais, acessíveis, relevantes e duradouras.

Entre os caminhos apontados para consolidar essa cultura de cuidado, a comunicação ativa, o envolvimento direto da liderança e a personalização dos benefícios de acordo com o perfil dos colaboradores podem fazer a diferença.

Quando a mensagem vem de cima e se conecta à realidade das equipes, o engajamento aumenta – e os resultados aparecem. O executivo acredita que o bem-estar tratado com intencionalidade e visão de longo prazo deixa de ser promessa e se torna parte da identidade da organização.

Este texto surgiu a partir de uma das palestra do RH Summit 2025, o maior evento online e gratuito de Recursos Humanos da América Latina.

Reunindo centenas de especialistas e milhares de participantes, o evento promove discussões profundas sobre os desafios reais do setor, com temas como saúde mental, liderança, cultura organizacional, inovação, dados e muito mais.

Organizado para gerar impacto prático, o RH Summit é uma plataforma de troca, aprendizado e construção coletiva — e reforça um ponto essencial: o futuro do trabalho depende de quem cuida dele hoje.